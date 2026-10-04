Veröffentlicht am 04.10.2026

Quickborn hat 2026 bereits viele besondere Momente erlebt und das Veranstaltungsjahr ist noch lange nicht vorbei. Nach einem intensiven Sommer und zahlreichen großen Veranstaltungen laufen bei der Stadt bereits die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Auf ein Oktoberfest wird in diesem Jahr bewusst verzichtet. Für 2027 ist die beliebte Veranstaltung wieder vorgesehen.

Hinter den Organisatorinnen und Organisatoren liegt ein außergewöhnlich veranstaltungsreiches Jahr. Bereits im Sommer kamen beim großen Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft zahlreiche Fußballfans zusammen. Gemeinsam mit Match Langenhorn hatte die Stadt dafür eine XXL-Leinwand nach Quickborn geholt und gemeinschaftliche Fußballabende mitten in der Stadt ermöglicht.

Ein besonderer Höhepunkt folgte im September mit der 50. Eulen- und Schützenfestwoche. Viele Tausend Besucherinnen und Besucher feierten das Jubiläum gemeinsam. Mit der 360-Grad-Bühne, Musik, Umzügen, Vereinsleben, Begegnungen und einem vielfältigen Programm wurde die Innenstadt über mehrere Tage zum großen Treffpunkt für Quickborn und die gesamte Region.

„Hinter solchen Veranstaltungen steckt sehr viel Arbeit – lange bevor die ersten Gäste kommen und auch noch lange danach“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Wir haben in diesem Jahr gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern, Vereinen, Ehrenamtlichen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits unglaublich viel auf die Beine gestellt. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Deshalb richtet sich der Blick nun schon auf das nächste große Ereignis: den Quickborner Weihnachtsmarkt 2026. Im vergangenen Jahr zog er mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher an. Auch diesmal soll die Innenstadt wieder zu einem stimmungsvollen Treffpunkt in der Adventszeit werden – und noch ein wenig mehr glitzern als zuvor.

Die Vorbereitungen dafür laufen bereits intensiv. Die Stadt arbeitet gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern daran, an den Erfolg des vergangenen Jahres anzuknüpfen und den Weihnachtsmarkt weiterzuentwickeln.

Weil es in diesem Jahr mit den Veranstaltungen des Public Viewings und dem 50-jährigen Jubiläum des Eulen- und Schützenfestes bereits etliche Großveranstaltungen gegeben hat, wird in 2026 kein Oktoberfest durchgeführt. Für 2027 ist es jedoch wieder fest eingeplant.

„Unser Anspruch ist nicht, möglichst viele Veranstaltungen in einen Kalender zu packen, sondern besondere Erlebnisse zu schaffen, die Menschen zusammenbringen“, sagt Beckmann. „2026 war und ist dafür ein außergewöhnliches Jahr und mit dem Weihnachtsmarkt wartet bereits der nächste Höhepunkt auf uns.“

Die Stadt Quickborn freut sich darauf, das Veranstaltungsjahr gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie vielen Gästen stimmungsvoll ausklingen zu lassen.