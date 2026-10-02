Veröffentlicht am 02.10.2026

Quickborn. Warum muss ein Moor eigentlich nass sein? Und welche Schlangen leben nahezu unbemerkt zwischen Heide, Gras und Moorboden? Am ersten Oktoberwochenende gibt es im Himmelmoor viel zu entdecken: Der Förderverein Himmelmoor e. V. lädt für Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr zum „Open Torfwerk“ ein.

Neben der umfangreichen Ausstellung im musealen Torfwerk stehen an beiden Tagen besondere Vorträge auf dem Programm. Sie nehmen die Besucherinnen und Besucher mit in eine faszinierende Landschaft, die nicht nur ein wertvoller Naturraum ist, sondern auch voller Geschichten und überraschender Bewohner steckt.

Am Samstag, 3. Oktober, beginnt um 15 Uhr der Vortrag „Wie wird ein Moor wieder nass?“. Mathias Büttner von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erklärt, warum Moore im ganzen Land wieder vernässt werden und wie es gelingt, Wasser im Boden zu halten, statt es abfließen zu lassen. Die Stiftung beschäftigt sich seit rund 40 Jahren mit der Wiedervernässung von Mooren und ist an zahlreichen Projekten in Schleswig-Holstein beteiligt. Der Vortrag dauert etwa 20 Minuten, anschließend bleibt Zeit für Fragen und Gespräche. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 4. Oktober, richtet sich der Blick auf Tiere, die viele Menschen faszinieren und andere zunächst zurückschrecken lassen. Ab 13 Uhr spricht der Tierarzt und Schlangenexperte Christoph Andrijczuk über „Schlangen im Himmelmoor“. Dabei geht es nicht nur um Kreuzotter und Schlingnatter, sondern auch um Vorurteile, Lebensräume und die Frage, wie die Tiere mit Veränderungen durch Menschen und Klimawandel zurechtkommen. Der Vortrag dauert mit eingeplanter Pause bis etwa 14.30 Uhr und ist ebenfalls kostenfrei.

Gerade darin liegt der besondere Reiz des Wochenendes: Das Himmelmoor lässt sich nicht nur bei einem Spaziergang erleben, sondern auch mit neuen Augen betrachten. Der Förderverein vermittelt Wissen, schafft Verständnis für diesen besonderen Naturraum und lädt dazu ein, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei, über Spenden freut sich der Förderverein Himmelmoor e. V.

Weitere Informationen gibt es beim Förderverein Himmelmoor e. V., Himmelmoorchaussee 61, 25451 Quickborn, unter Tel. 04106 / 9757275 oder per E-Mail an post@foerderverein-himmelmoor.de.

Foto: Gut getarnt und meist unbemerkt: Auch Schlangen gehören zur faszinierenden Tierwelt des Himmelmoors. Beim „Open Torfwerk“ räumt Schlangenexperte Christoph Andrijczuk mit Vorurteilen auf und gibt Einblicke in das Leben der heimlichen Moorbewohner. (Foto: Förderverein Himmelmoor e. V.)