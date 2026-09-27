Veröffentlicht am 27.09.2026

Quickborn. Schulterpolster, Neonfarben, schräge Frisuren und Musik, die bis heute sofort wieder Bilder und Erinnerungen wachruft: Am Sonnabend, 3. Oktober, drehen die Greenhorns die Zeit zurück und holen die 80er Jahre auf die Bühne des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Und weil ein etwas schräges Jahrzehnt auch eine ungewöhnliche Uhrzeit verdient, beginnt das Konzert nicht um 13 Uhr und auch nicht um 13.15 Uhr, sondern ganz genau um 13.13 Uhr.

Unter der Leitung von Frank-Peter Könen nimmt die Bigband der Musikschule der Stadt Quickborn ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in ein Jahrzehnt, in dem vieles gleichzeitig möglich schien. Popper trafen auf Punks, Rock auf neue Sounds, musikalische Grenzen wurden verschoben – und zwischen großen Gefühlen, eingängigen Melodien und tanzbaren Rhythmen entstanden Songs, die mehrere Generationen bis heute begleiten. Frank-Peter Könen leitet die Greenhorns seit vielen Jahren und prägt mit der Bigband regelmäßig das Quickborner Kulturleben.

Bei „Tanz die 80er“ geht es deshalb ausdrücklich nicht um eine Geschichtsstunde. Im Mittelpunkt steht die Musik: bekannte Klänge, überraschende Arrangements und jede Menge Groove sollen das Lebensgefühl dieses besonderen Jahrzehnts wieder aufleben lassen.

Und trotzdem lässt sich die Musik kaum von ihrer Zeit trennen. Die 80er waren ein Jahrzehnt großer gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen. Als im November 1989 die Berliner Mauer fiel, endete das Jahrzehnt mit einem historischen Moment; die deutsche Wiedervereinigung folgte am 3. Oktober 1990. Ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit nehmen die Greenhorns nun musikalisch noch einmal Kurs auf jene Jahre.

Die Bigband gehört seit vielen Jahren zu den musikalischen Aushängeschildern der Musikschule der Stadt Quickborn. Ensemblearbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Musikschularbeit: Schülerinnen und Schüler erleben dabei gemeinsames Musizieren, entwickeln das im Unterricht Gelernte weiter und bringen ihre Musik gemeinsam auf die Bühne. Die Greenhorns spielen dabei seit Jahren eine besondere Rolle im Quickborner Kulturleben.

„Die Greenhorns zeigen immer wieder, wie lebendig gemeinsames Musizieren sein kann. Dieses Konzert verbindet Spielfreude mit einem Thema, bei dem viele Menschen sofort ganz eigene Erinnerungen im Kopf haben“, sagt Musikschulleiter Lorenz Jensen.

Der Einlass ins Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium beginnt um 12.43 Uhr, Konzertbeginn ist um 13.13 Uhr. Einen festen Eintrittspreis gibt es nicht: Gezahlt wird nach eigenem Ermessen.

„Tanz die 80er“ – Konzert der Greenhorns

Sonnabend, 3. Oktober 2026

Einlass: 12.43 Uhr

Beginn: 13.13 Uhr

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Ziegenweg, Quickborn

Eintritt: so viel, wie es jedem Einzelnen wert ist