Veröffentlicht am 27.09.2026

Quickborn. Am Sonntag, 8. November, geht der Quickborn Run in seine 47. Runde. Wer dabei selbst mitlaufen möchte, kann sich bereits jetzt anmelden.

Ob fünf Kilometer als persönliche Herausforderung oder zehn Kilometer mit Blick auf die nächste Bestzeit: Beim Quickborn Run treffen erfahrene Läufer auf Hobbyläuferinnen und Läufer, Laufgruppen und alle, die einfach Freude daran haben, gemeinsam unterwegs zu sein. Zwei Distanzen stehen zur Wahl. Der Fünf-Kilometer-Lauf startet um 10 Uhr, um 11 Uhr gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über zehn Kilometer auf die Strecke. Start und Ziel befinden sich am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Ziegenweg 5.

Die Strecke führt auf einer beziehungsweise zwei Runden über befestigte Straßen und einige wenige unbefestigte Wege rund um das Wasserwerk Quickborn – abseits des normalen Straßenverkehrs. Damit bietet der Lauf Raum für sportlichen Ehrgeiz, gleichzeitig aber auch die familiäre Atmosphäre, die den Quickborn Run seit vielen Jahren auszeichnet.

Für viele dürfte dabei nicht allein die Zeit auf der Uhr zählen. Der Moment vor dem Start, die ersten gemeinsamen Meter, die Unterstützung entlang der Strecke und schließlich der Schritt über die Ziellinie gehören ebenso dazu. Jeder Finisher erhält eine Medaille. Bei der anschließenden Siegerehrung werden außerdem die Altersklassen sowie die schnellste Quickbornerin und der schnellste Quickborner ausgezeichnet.

Traditionell wird Bürgermeister Thomas Beckmann die Läufer mit dem Startschuss auf die Strecke schicken und später bei der Siegerehrung die Pokale überreichen. Möglich wird der Quickborn Run aber vor allem durch viel ehrenamtliches Engagement: Mehr als 100 Helferinnen und Helfer sorgen an der Strecke, bei der Anmeldung und im Zielbereich dafür, dass aus vielen einzelnen Kilometern wieder ein gemeinsames Quickborner Sportereignis wird.

Auch für die organisatorischen Dinge ist gesorgt: Startnummernausgabe, Taschenaufbewahrung, Umkleide- und Duschmöglichkeiten sowie Kinderbetreuung befinden sich am beziehungsweise im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Verpflegungsstellen gibt es auf der Laufstrecke und in der Aula.

Die Startgebühr beträgt 15 Euro, für Schüler 7 Euro. Das Mindestalter liegt beim Fünf-Kilometer-Lauf bei zwölf Jahren, beim Zehn-Kilometer-Lauf bei 14 Jahren. Die Anmeldung erfolgt online über RaceResult. Da die Zahl der Startplätze auf 800 begrenzt ist, lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung. 47. Quickborn Run

Sonntag, 8. November 2026

Start und Ziel: Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Ziegenweg 5

5 Kilometer: Start um 10 Uhr

10 Kilometer: Start um 11 Uhr

Startgebühr: 15 Euro, Schüler 7 Euro

Anmeldung und weitere Informationen: www.quickbo-run.de

Meldeschluss: 3. November 2026

Veranstalter ist der TuS Holstein Quickborn.

Foto:Archivbild Quickborn Run 2025. Foto: Stadt Quickborn