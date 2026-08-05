Veröffentlicht am 05.08.2026

Quickborn. Bereits zum 11. Mal lädt der Kunstverein Quickborn am Sonntag, den 30. August 2026 zu einer gemeinsamen Fahrt zur NordArt ein. Es sind noch wenige Plätze verfügbar.

Am 6. Juni hat die NordArt im Kunstwerk der historischen Eisengießerei Carlshütte wieder ihre Tore geöffnet und präsentiert eine atemberaubende Vielfalt internationaler zeitgenössischer Kunst.

Wie der Autor Helmuth Rücker, der sich jedes Jahr von Ostbayern ca. 1000 Kilometer auf den Weg nach Büdelsdorf macht, um dieses großartige Kunsterlebnis zu genießen, sind viele unserer Mitfahrenden bereits „Wiederholungstäter“ und freuen sich schon sehr früh im Jahr auf unsere kleine Ausfahrt als „Quickborner Kunstfamilie“. „Der Geist der NordArt ist bemerkenswert: Hier begegnen sich Künstler aus China, Japan, der Mongolei, Deutschland, Italien und der Schweiz nicht als Konkurrenten, sondern wie bei einem Familientreffen. Kuratorin Inga Aru: Die NordArt fördert die Idee von einer Welt als Familie.“

Programmablauf und Teilnahmegebühr

Am 30. August 2026 um 10.30 Uhr startet der Bus vom Treffpunkt Kunstverein Quickborn, Kieler Straße 149, nach Büdelsdorf. Es wird drei parallel laufende und eigens für unsere Gruppe organisierte Führungen durch die NordArt geben.

Rückfahrt wird gegen 17.00 Uhr sein. Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 58 € und beinhaltet den Einritt, die Busfahrt sowie die Führung. Die Teilnahme von Schülern und Studenten wird vom Kunstverein gefördert und beträgt nur 8 €.

Die Anmeldung läuft über Stefanie Siemoneit - Kunstverein Quickborn - per Telefon: 0176 45802407 oder per Mail an: .Stefanie.Siemoneit@yahoo.de