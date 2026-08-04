Veröffentlicht am 04.08.2026

Quickborn. Ab dem 10. August werden im Stadtgebiet umfangreiche Fahrbahnsanierungen im Rahmen des Asphaltprogramms 2026 durchgeführt. Im Zuge der Maßnahmen werden auf einer Gesamtfläche von rund 15.000 Quadratmetern neue Asphaltdecken aufgebracht.

Im ersten Bauabschnitt, von Montag, den 10. August, 6 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, den 16. August 2026, 20 Uhr, kommt es zu einer Vollsperrung der folgenden Straßen und Straßenabschnitte:

Die Pascalstraße wird zwischen der Autobahnauffahrt und der Kreuzung Auf dem Halenberg/Schleswag-HeinGas-Platz vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Kreuzung Friedrichsgaber Straße bleibt vollständig frei.

Gleichzeitig werden die Malchower Brücke und der Kreisverkehr An der Malchower Brücke ab Ellerauer Straße für die Asphaltierungsarbeiten ebenfalls vollständig gesperrt.

Während der Bauarbeiten ist eine Durchfahrt in den genannten Bereichen nicht möglich. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen.

Mit den Asphaltarbeiten werden die Fahrbahndecken erneuert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Straßeninfrastruktur nachhaltig zu verbessern. Witterungsbedingte Änderungen des Bauablaufs sind möglich.

Die Stadt Quickborn bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen und bedankt sich für ihre Geduld während der Bauzeit.