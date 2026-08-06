Veröffentlicht am 06.08.2026

Quickborn. Die VHS Quickborn bietet ab Montag, 24. August, von 18 bis 20 Uhr, im Forum einen Zeichenkurs für Anfängerinnen und Anfänger an.

Kursleiter Thies Thiessen: „Ich würde gerne zeichnen, aber ich kann das ja nicht. Diese Angst möchte ich nehmen. Mit ein bisschen Neugier und ohne großen Kunstanspruch kann man es schnell lernen und Spaß daran bekommen."

Sein Motto: Hingucken, entdecken, ausprobieren, nochmal hingucken, loslegen und dann nebenbei feststellen, dass auch Fehler ganz normal sind. Nach und nach werde es besser. Thiessen: „Ich selbst zeichne seit über 40 Jahren, ich lerne immer noch dazu – und ja, auch ich mache immer noch Fehler."

Die Anmeldung erfolgt unter zur Kursnummer 2430 ff oder per E-Mail an. Für Nachfragen steht VHS-Leiterin Anette Ehrenstein jederzeit unter der Rufnummer 04106 – 6129960 zur Verfügung.

Foto: Neuer Zeichenkurs am Nachmittag bei der VHS Quickborn im Forum. Foto: VHS Quickborn