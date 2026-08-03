Veröffentlicht am 03.08.2026

Quickborn. Die Volkshochschule Quickborn startet am Samstag, 22. August 2026, eine neue Workshopreihe zu verschiedenen psychologischen Themen. Die Veranstaltungen finden jeweils samstags von 10 bis 16 Uhr im Forum statt und können unabhängig voneinander besucht werden. Fachdozentin und M. Sc. Psychologin Miriam Bast vermittelt an insgesamt sechs Terminen fundiertes Wissen und lädt zum Austausch über unterschiedliche psychologische Krankheitsbilder ein. Eine Anmeldung ist unter der Kursnummer 1210 möglich.

Die Workshopreihe behandelt unter anderem die Themen ADHS, Autismus, Depression, Borderline und Trauma. Die einzelnen Veranstaltungen richten sich an Interessierte, die ihr Wissen erweitern und psychologische Zusammenhänge besser verstehen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es telefonisch unter 04106 6129960. VHS-Leiterin Anette Ehrenstein steht für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Bild: Die neue VHS-Workshopreihe Psychologie startet im August. Foto: pexels