Veröffentlicht am 07.08.2026

Quickborn – Das Ensemble Quartonal, eines der gefragtesten Vokalensembles Deutschlands, gastiert am Samstag, 5. September, um 18:00 Uhr mit seinem Programm „Life, Love and Light" in der katholischen Kirche St. Marien.

Das Ensemble zeigt geistliche Vokalmusik und Volkslieder. Die vier Sänger – Mirko Ludwig (Tenor), Pedro Matos (Tenor), Steffen Henning (Bariton) und Sönke Tams Freier (Bass) – begeistern bei ihren Konzerten nicht nur mit einem überaus vielseitigen Repertoire, sondern auch mit ihrer Hingabe zum musikalischen Detail und nicht zuletzt mit ihrer humorvollen Art. Ein weiteres Markenzeichen dieser besonderen Sänger ist der äußerst homogene Klang, der ihre Musik jenseits der Epochen- oder Stilgrenzen auszeichnet.

Das Ensemble Quartonal hat seine Wurzeln in Norddeutschland bei den Chorknaben Uetersen und gehört heute zu den renommiertesten Vokalensembles. Seine rege Konzerttätigkeit führte das Ensemble bereits in alle Teile Deutschlands sowie in viele Länder Europas, außerdem nach Taiwan, Japan und China. Die vier Sänger sind regelmäßig Gast auf Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Musikfest Stuttgart, dem Rheingau Musik Festival und dem MDR-Musiksommer. Sie eröffneten mit einem bemerkenswerten Auftritt in Hamburgs St. Michaelis-Kirche die Hamburger Bach-Wochen 2025.

Der Förderkreis Kirchenmusik St. Marien freut sich, dass dieses außergewöhnliche Ensemble nach fünf Jahren im Rahmen einer Konzertreise erneut in St. Marien zu Gast ist. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden für die Künstler und Organisatoren gebeten.

Foto: Simon Redel