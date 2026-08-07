Veröffentlicht am 07.08.2026

Quickborn. Die anhaltende Trockenheit setzt den Stadtbäumen stark zu. Besonders junge Bäume leiden unter den heißen und trockenen Tagen und sind auf zusätzliches Wasser angewiesen.

Der Bauhof der Stadt Quickborn ist täglich im Einsatz, um die Bäume im Stadtgebiet zu versorgen. Doch bei der großen Anzahl an Bäumen freuen sich die Mitarbeitenden über jede Unterstützung aus der Nachbarschaft.

Wer die Möglichkeit hat, kann mit wenig Aufwand einen wertvollen Beitrag leisten: Eine Gießkanne Wasser für den Baum vor der eigenen Haustür oder in der unmittelbaren Nachbarschaft kann bereits dabei helfen, die Trockenstressphase zu überbrücken. Besonders in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden kann das Wasser gut in den Boden einsickern und den Wurzeln zugutekommen.

Bürgermeister Thomas Beckmann appelliert an den Gemeinschaftssinn der Quickbornerinnen und Quickborner: „Unsere Stadtbäume prägen das Gesicht der Stadt. Sie spenden Schatten, verbessern das Klima und sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. Der Bauhof leistet hervorragende Arbeit, doch wir freuen uns über jede helfende Hand. Wenn wir ab und zu einen Baum in unserer Nachbarschaft mit Wasser versorgen, können wir gemeinsam viel erreichen."

Die Stadt Quickborn bedankt sich bereits jetzt bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, den Baumbestand in der Stadt zu erhalten. Jede Gießkanne zählt – und jede Unterstützung hilft dabei, Quickborn auch in Zukunft grün und lebenswert zu gestalten.

Foto: Jede Gießkanne zählt, jeder Liter hilft: Die Stadt Quickborn bittet um Mithilfe bei der Bewässerung von Bäumen. Foto: Stadt Quickborn