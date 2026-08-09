Veröffentlicht am 09.08.2026

Quickborn. Drei Bäume im Stadtgebiet sind von einem Pilz befallen und müssen in der Woche vom 10. bis 14. August gefällt werden, um Gefahren auszuschließen. Das ist das Ergebnis einer regulären Baumkontrolle.

Betroffen sind zwei Hainbuchen und eine Linde. Die Linde in der Straße „Am Freibad" nahe der Comeniusschule ist durch den Lackporling geschädigt, die zwei Hainbuchen in der Torfstraße von einem Hallimasch-Befall betroffen.

Beide Pilzarten verursachen Weißfäule, bei der das Holz im Inneren zersetzt wird. Dadurch verliert der Baum zunehmend an Stabilität, die Bruchsicherheit nimmt erheblich ab. Um Gefährdungen für Passanten und den Straßenverkehr zu vermeiden, müssen die Bäume zeitnah gefällt werden. Damit stellt die Stadt sicher, dass die Bereiche rund um die Comeniusschule und das Freibad auch künftig sicher genutzt werden können.

Nachdem der Pilzbefall festgestellt wurde, hat eine spezialisierte Fachfirma die Bäume noch einmal eingehend begutachtet und den Pilz bestätigt.

Es werden alle gesetzlichen Vorgaben des Natur- und Artenschutzes bei der Sommerfällung eingehalten. Vor Beginn der Arbeiten werden die Bäume sorgfältig auf Nester oder Brutstätten kontrolliert.

Die betroffenen Bäume werden durch neue Bäume ersetzt. Für die Linde an der Comeniusschule wird ein Baum an demselben Standort gepflanzt, für die Hainbuchen in der Torfstraße kommen an einem ortsnahen Standort neue Bäume. Der bisherige Standort ist aus fachlicher Sicht für eine dauerhafte gesunde Neupflanzung nicht optimal geeignet.

Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die anstehenden Arbeiten und die damit verbundenen kurzzeitigen Einschränkungen.

Foto Die erste und die dritte Hainbuche in der Torfstraße sind von einem Hallimasch-Befall betroffen.