Veröffentlicht am 11.08.2026

Quickborn. Die Stadtbücherei Quickborn präsentiert von Freitag, 20. August, bis zum 29. September die Ausstellung „Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise" der Heinrich-Böll-Stiftung.

Der zunehmende Wechsel zwischen extrem trockenen Perioden und intensiven Niederschlägen macht deutlich, dass die Klimakrise allgegenwärtig ist. Auch in Deutschland führt dies zu einer spürbaren Wasserkrise, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Folgen nach sich zieht.

Die Ausstellung beleuchtet, wie der Umgang mit Ressourcen die Wasserverfügbarkeit und -qualität beeinflusst und welche Wechselwirkungen zwischen Klima, Wasser und Wirtschaftssystemen bestehen. Zudem wird die Bedeutung von Städten und Gemeinden für die Anpassung an den Klimawandel sowie für ein integriertes Wassermanagement betrachtet. Sichtbare Probleme rund um Seen, Flüsse, Meere und Grundwasser werden aufgezeigt, ebenso wie konkrete Lösungswege und Handlungsoptionen.

Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Anregungen, wie sie lokal und regional damit umgehen können – von Anpassungsstrategien bis hin zu konkreten Handlungsoptionen.

Die Ausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung wird von der Bingo! Umweltlotterie gefördert. Besichtigt werden kann sie während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei, die montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10.30 Uhr bis 18 Uhr und sonnabends von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet hat. Die Ausstellung ist kostenlos.

Die Stadtbücherei ist in der Bahnhofstraße 100 (Forum, 1. Stock) in Quickborn, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 04106 / 611470.

Foto: Vom 20. August bis zum 29. September können sich Besucher und Besucherinnen über das Thema Wasserkrise in der Stadtbücherei informieren. Foto: Franziska Stübgen, Cosima Mangold