Veröffentlicht am 26.08.2026

Quickborn. In den Reigen kirchlicher Jubiläen der vergangenen Jahre an St. Marien in Quickborn reiht sich in diesem Jahre das „Engel-Café“ mit 15 Jahren seines Mitwirkens im großen Geschehen des Quickborner Eulenfestes ein.

Wie in den Jahren zuvor werden am Samstag, den 19. September, die „Engel“ von St. Marien während des traditionellen Eulenmarktes an nett dekorierten Tischen die von besonders begabten Kuchenbäckern liebevoll selbstgebackenen himmlischen Kuchen und Kaffee kredenzen.

Alles begann vor 15 Jahren mit einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum, aufgestellt auf dem Eulenfest mitten im September. Daraus wurde in den folgenden Jahren das „Engel-Café“.

Das Engel-Café-Team mit seiner Initiatorin Dorothe Driessen freut sich über dieses schöne Jubiläum, denn gemeinsam konnte es aus den Erlösen schon vieles bewegen und dabei besonders Kinder und Jugendliche in der Gemeinde unterstützen.