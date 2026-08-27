Veröffentlicht am 27.08.2026

Quickborn. Zum Welt-Alzheimertag im September laden Volkshochschulen und Bibliotheken in Schleswig- Holstein zu öffentlichen Veranstaltungen rund um Demenz, Einsamkeit, Eigenständigkeit und Digitales ein. Das Kompetenzzentrum Demenz in SH und mobil.digital, der mobile Digitale Knotenpunkt der Landesverbände der Bibliotheken und Volkshochschulen Schleswig-Holsteins, touren gemeinsam durch sechs Orte im Norden. Begleitet werden sie vor Ort von Pflegestützpunkten, Alzheimergesellschaften und weiteren Partnereinrichtungen.

Der umgebaute Bücherbus macht auch in der Bibliothek Quickborn am 8.9. von 14 - 17 Uhr halt.

Alle Termine und Orte  05.09.2026 – Leck (vhs), 10–15 Uhr, Teil vom „Tummel & Bummel"  08.09.2026 – Quickborn (Bibliothek), 14–17 Uhr, Forumsplatz  11.09.2026 – Uetersen (Bibliothek), 9:30–13:30 Uhr, Stadtbücherei  14.09.2026 – Kronshagen (Bibliothek), 9–13 Uhr, Rathaus  20.09.2026 – Tangstedt (vhs), 11–17 Uhr, Rathaus, im Rahmen des vhs-Jubiläums  23.09.2026 – Bad Schwartau (Bibliothek), 10–14 Uhr, Stadtbücherei/Wochenmarkt Warum die Tour wichtig ist Demenz betrifft immer mehr Menschen: Über 70.000 Menschen mit Demenz leben derzeit in Schleswig-Holstein, Tendenz steigend. Das fordert Angehörige, Nachbarschaften und die Gesellschaft gleichermaßen heraus. Besonders in ländlichen Regionen erschweren weite Wege den Zugang zu Beratung und Unterstützung. Digitale Alltagshelfer können hier viel bewirken – etwa als Orientierungs- und Erinnerungshilfen, Kommunikationstools oder als Unterstützung für mehr Selbstbestimmung und Lebensqualität. Dieses Wissen soll alle erreichen, die es brauchen.

Volkshochschulen und Bibliotheken sind dafür ideale Orte: niedrigschwellig, vertraut und mitten in der Gemeinschaft. Mit der Veranstaltungstour im September 2026 werden sie Teil der Aktivitäten rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September, der die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam machen möchte. Das Motto in diesem Jahr "Demenz - (k)eine Frage des Alters” betont, dass Demenzerkrankungen auch jüngere Menschen treffen können.

Das Programm Im umgebauten Bücherbus und davor können Interessierte und Betroffene sich an mehreren Stationen mit dem Thema Demenz auseinandersetzen. Die Teams des Kompetenzzentrums Demenz in SH, von mobil.digital sowie die jeweiligen Volkshochschulen, Bibliotheken und weitere lokale Partner stehen für Gespräche bereit. Das Programm umfasst:

 „Hands on dementia" – ein interaktiver Demenzparcours, der Herausforderungen im Alltag von Menschen mit Demenz erlebbar macht und Einblicke in ihre emotionale Lebenswelt gibt.  Virtueller Besuch der Norderstedter Musterwohnung des Kompetenzzentrums Demenz mit Einblicken in alltagsnahe Unterstützungsmöglichkeiten, um länger in der eigenen Häuslichkeit leben zu können.  Digitale Alltagshelfer – nicht nur für Menschen mit Demenz (u.a. digitaler Kalender, Trinkerinnerung, Tablet-Apps, Kommunikationshelfer)  Medienboxen zur Beschäftigung mit Menschen mit Demenz, ausleihbar über die Bibliotheken in Schleswig-Holstein  Kreativstation zum Stempeln rund um das Thema Demenz