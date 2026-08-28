Veröffentlicht am 28.08.2026

Quickborn. Die DLRG-Ortsgruppe Quickborn baut ihr Jugendangebot aus: Ab dem 17. September 2026 startet das Junior-JET – ein neues, ganzjähriges Programm für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 12 Jahren, das gezielt auf die späteren Angebote der DLRG Quickborn für Jugendliche (Jugend-Einsatzteam JET, Helfer in der Schwimmausbildung, Jugendvorstandsarbeit) vorbereitet.

Das Junior-JET richtet sich an alle jungen Mitglieder in spe, die das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold bereits erworben haben. In kleinen, altersgerechten Schritten werden die Teilnehmenden an die Themen und Aufgaben des Ausbildungshelfers bis hin zu den Aufgaben des Einsatzdienstes herangeführt: Erste Hilfe, essenzielle Bade- und Eisregeln, Verhalten zur Selbst- und Fremdrettung, Sicherheit im und am Wasser, das Knüpfen wichtiger Knoten sowie ein erster Einblick in die technische Ausrüstung des Ausbildungs- und Einsatzbereichs stehen auf dem Programm.

Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen im Vereinsheim der DLRG Quickborn. Während in den Wintermonaten das Zusammenfinden der Gruppe und der praktische Wissenserwerb außerhalb des Wassers im Vordergrund steht, geht es im Sommer dann konsequent ins Wasser – praktisch und mit viel Bewegung. Das Team hinter dem Junior-JET besteht aus den Teamern Nico Kaiser (Jugendgruppenleiter) sowie Victoria Hübener (stv. Jugendvorsitzende). Organisatorische Ansprechpartnerin ist Melanie Günther (Jugendvorsitzende und stv. Leitung Einsatz).

Gemeinschaft und Spaß im Mittelpunkt

Neben der fachlichen Ausbildung legt die DLRG Quickborn großen Wert auf Gemeinschaft und Spaß: Spiele, spannende Aktionen, kleine Herausforderungen und gemeinsame Ausflüge sollen den Kindern nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem Freude an der Gruppe bereiten. Die jungen Teilnehmenden werfen zudem nach und nach einen Blick hinter die Kulissen der DLRG und lernen, welche Aufgaben die Einsatzkräfte und die Ausbilderinnen und Ausbilder im Verein übernehmen. Dabei können sie Neues ausprobieren, erste Verantwortung übernehmen und als Team zusammenwachsen.

„Das Junior-JET ist eine großartige Ergänzung für alle Kinder ab zehn Jahren, die ihr Schwimmabzeichen in Gold erworben haben", sagt Torben Bläse, Technischer Leiter Einsatz. „Danach können sie mit dem Juniorretter weitermachen und sich in Richtung Rettungsschwimmer orientieren – um sich dann weiter Richtung Einsatzkraft und/oder Schwimmausbilder weiterzuentwickeln“

Teilnahmevoraussetzungen und Termine

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 12 Jahren

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 12 Jahren Voraussetzung: Deutsches Schwimmabzeichen in Gold

Deutsches Schwimmabzeichen in Gold Start: 17. September 2026

17. September 2026 Rhythmus: alle zwei Wochen

alle zwei Wochen Ort: Vereinsheim der DLRG Quickborn

Vereinsheim der DLRG Quickborn Inhalte: Erste Hilfe, Bade- und Eisregeln, Selbst- und Fremdrettung, Sicherheit im und am Wasser, Knotenkunde, technische Ausrüstung im Einsatzbereich und vieles mehr

Interessierte Kinder und ihre Eltern erhalten weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung über die Webseite der DLRG Quickborn. Für Rückfragen steht das Team unter jet@quickborn.dlrg.de zur Verfügung.