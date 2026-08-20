Veröffentlicht am 20.08.2026

Quickborn. Die VHS Quickborn bietet am Freitag, 4. September 2026, von 10 bis 16 Uhr im Forum den Workshop „Stressbewältigung kompakt" an. Der Tagesworkshop richtet sich an Erwachsene, die ihren Umgang mit Belastungen verbessern und praktische Methoden zur Stressbewältigung kennenlernen möchten. Fachkursleiter Tobias Dreßler vermittelt ein wissenschaftlich orientiertes und praxisnahes Modell und zeigt verschiedene Möglichkeiten zur kurzfristigen Entlastung und langfristigen Regeneration. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Im Workshop werden zunächst persönliche Stressauslöser betrachtet und stressverstärkende Gedanken hinterfragt. Darüber hinaus geht es um konkrete Strategien für den Umgang mit Gedankenkreisen, persönliche Grenzen, Erholung und schlafförderliche Gewohnheiten. Auch Atem- und Entspannungsübungen werden vorgestellt und praktisch erprobt.

Ziel ist es, die verschiedenen Faktoren, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Stress beitragen können, gemeinsam in den Blick zu nehmen. Am Ende des Workshops entwickeln die Teilnehmenden einen persönlichen und realistischen Aktionsplan für ihren Alltag. Der Kurs ist wissenschaftlich orientiert und verzichtet auf esoterische Erklärungsmodelle.

Kursleiter Tobias Dreßler arbeitet als Human Resources Manager, Trainer und VHS-Dozent im Bereich Gesundheitsbildung. Er verfügt unter anderem über langjährige Erfahrung in der Personalarbeit sowie im betrieblichen Gesundheitsmanagement, in der Ergonomie und der körperorientierten Prävention.

Anmeldungen sind unter der Kursnummer 39105 möglich – online, per E-Mail oder telefonisch unter 04106 6129960. Der Workshop findet in der VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, statt.