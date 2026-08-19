Veröffentlicht am 19.08.2026

Quickborn. Der Dorotheenring und die Dorotheenstraße sollen grundsaniert und umgestaltet werden. Am Montag, 24. August 2026, beginnen die umfangreichen Arbeiten. Sie werden abschnittsweise durchgeführt und voraussichtlich bis Mitte 2029 dauern.

Erneuert werden die Straße, der Gehweg sowie die Regen- und Schmutzwasserkanalisation. Auch die Versorgungsleitungen, unter anderem für Gas, Wasser, Glasfaser und Strom, werden in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Quickborn vollständig erneuert.

Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte unterteilt:

1. Bauabschnitt (Dorotheenstraße/ großer Dorotheenring)

Dorotheenstraße von der Bahnhofstraße aus bis Höhe der ersten Einmündung des „großen“ Dorotheenrings

2. Bauabschnitt („großer“ Dorotheenring)

Dorotheenring startend im Einmündungsbereich auf Höhe der Hausnummer 14/ Dorotheenstraße 9 bis zur Einmündung der Dorotheenstraße auf Höhe der Hausnummer 41/ 46 (Dorotheenring).

3. Bauabschnitt (Dorotheenstraße)

Dorotheenstraße von der Einmündung zum Dorotheenring (Ende des 1. Bauabschnitts) bis zur Einmündung Harksheider Weg sowie eventuell auch noch Teilbereiche der Dorotheenstraße aus dem 1. Bauabschnitt.

Während der Bauarbeiten ist eine Durchfahrt vom Harksheider Weg zur Bahnhofstraße nicht möglich. Außerdem kann es sein, dass der Fußweg von der Bahnhofstraße zum Dorotheenring zwischenzeitlich teil- oder vollgesperrt werden muss.

Die Stadt Quickborn bittet alle Verkehrsteilnehmenden sowie Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis. Je nach Baufortschritt kann es zu veränderten Zufahrtsmöglichkeiten, temporären Behinderungen sowie erhöhtem Baustellenverkehr kommen. Die Stadt Quickborn sowie die ausführende Firma sind bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Über den weiteren Ablauf sowie mögliche Änderungen bei den Verkehrsführungen wird im Verlauf der Arbeiten informiert. Witterungsbedingt kann es sein, dass sich einzelne Arbeiten verschieben.

Wenn die Grundsanierung und Umgestaltung abgeschlossen ist, steht eine umfassend erneuerte und zukunftsfähige Infrastruktur zur Verfügung, von der insbesondere die Anliegerinnen und Anlieger sowie alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer langfristig profitieren werden.