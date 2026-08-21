Veröffentlicht am 21.08.2026

Quickborn. Aufgrund des Erfolgs und der großen Nachfrage veranstaltet die Stadtbücherei in diesem Jahr erneut eine Kuscheltier-Übernachtung. Von Freitag, den 4. September, auf Samstag, den 5. September, können die geliebten Plüschtiere eine abenteuerliche Nacht in der Stadtbücherei erleben und dort übernachten.

Interessierte Kinder können ihr Kuscheltier persönlich, telefonisch oder per Mail an stadtbuecherei@quickborn.de zur Kuscheltier-Übernachtung anmelden. Am 4. September können die Plüschtiere zwischen 17 und 18 Uhr in der Stadtbücherei vorbeigebracht werden. Während dieser Zeit können sich die Kinder in Ruhe von ihren Kuscheltieren verabschieden und einen kurzen Steckbrief erstellen.

Anschließend gehen die Kuscheltiere in der Stadtbücherei auf Entdeckungstour und probieren allerlei Sachen aus, auf die die Kinder gespannt sein dürfen.

Am 5. September können die plüschigen Gefährten zwischen 9.30 und 12.30 Uhr abgeholt und von ihren Besitzern und Besitzerinnen in Empfang genommen werden. Als Beweis für das überstandene Abenteuer erhalten die Kuscheltiere eine Urkunde und ein Beweisfoto. Die in der Nacht entstandenen Fotos werden zudem in der Stadtbücherei ausgestellt, sodass alle Interessierten einen Einblick in das nächtliche Abenteuer der Kuscheltiere erhalten können.

Die Stadtbücherei Quickborn befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum), direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 04106 - 611470 oder auf der Webseite www.stadtbuecherei-quickborn.de.