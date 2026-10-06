Veröffentlicht am 06.10.2026

Wenn draußen die Blätter fallen, wird es in der Stadtbücherei Quickborn bunt, kreativ und spannend: In den Herbstferien wartet auf Kinder und Familien ein abwechslungsreiches Programm mit Technik, Gaming, Geschichten, Bastelaktionen und jeder Menge Gelegenheit zum Mitmachen.

Das Besondere: alle Angebote sind kostenlos – eine Anmeldung ist zum Teil erforderlich.Neben Angeboten im Rahmen der Code Week stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

Dienstag, 13. Oktober 2026, 15 bis 16 Uhr: 3D-Druck in Aktion – Vom Druck zum Schmuck! Wie funktioniert eigentlich ein 3D-Drucker? Kinder ab 8 Jahren können es ausprobieren und aus gedruckten Elementen ihr eigenes Snap-Armband zusammenbauen. Das fertige Armband darf natürlich mit nach Hause genommen werden. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Donnerstag, 15. Oktober, und Donnerstag, 22. Oktober 2026, jeweils 15 bis 16.30 Uhr: Gaming mit der Nintendo Switch Gaming-Fans ab 6 Jahren können verschiedene Spiele auf der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2 ausprobieren – darunter beispielsweise Super Mario Kart, Super Mario Party und Just Dance. Gespielt wird auf einem 75-Zoll-Bildschirm und einer großen Leinwand. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Freitag, 16. Oktober 2026, 18.30 bis 19.30 Uhr: Taschenlampen-Lesung für die ganze Familie Wenn das Licht ausgeht, beginnt das Geschichten-Abenteuer: Kinder ab 5 Jahren können gemeinsam mit Eltern, Großeltern oder Freunden spannenden Geschichten rund um „Tiere in der Nacht“ lauschen und die Lesung mit ihren Taschenlampen begleiten. Das Team der Stadtbücherei bittet darum, eine Taschenlampe sowie ein gemütliches Kissen oder eine Kuscheldecke mitzubringen. Zum Abschluss wartet auf jedes Kind eine kleine Überraschung. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Dienstag, 20. Oktober 2026, 11.30 bis 12.30 Uhr: Wettbewerb der Wackelwesen Hier wird gebastelt, gewackelt und um die Wette getüftelt: Kinder ab 6 Jahren gestalten gemeinsam mit dem Team der Stadtbücherei glitzernde Stehaufmännchen aus Alufolie und Murmeln. Anschließend treten die kleinen Wackelwesen auf einer Rennstrecke und in weiteren Disziplinen gegeneinander an. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Freitag, 23. Oktober 2026, 15 bis 16.30 Uhr: Halloween-Basteln Schaurig-schön wird es zum Abschluss des Ferienprogramms: Kinder ab 5 Jahren können gemeinsam mit dem Team der Stadtbücherei kreative Halloween-Dekoration basteln. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Die Stadtbücherei befindet sich in der Bahnhofstraße 100 im Forum, 1. Stock, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbuecherei-quickborn.de oder telefonisch unter 04106 / 611470.