Veröffentlicht am 07.10.2026

Quickborn. Wenn Tiere plötzlich sprechen, Kinder über sich hinauswachsen und geheimnisvolle Wesen auftauchen, wird es märchenhaft in der Stadtbücherei Quickborn. Im Oktober startet dort mit „Es war einmal … in der Stadtbücherei“ ein neues regelmäßiges Veranstaltungsformat für Kinder ab vier Jahren.

Immer am dritten Samstag im Monat nimmt die ausgebildete Märchenerzählerin Petra Carmen Runge ihre jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise in fantastische Welten. Dabei braucht es keine große Bühne: Runge erzählt frei und lebendig – von mutigen Kindern und klugen Prinzessinnen und Prinzen, von sprechenden Tieren und geheimnisvollen Wesen.

Doch Märchen können weit mehr, als für eine halbe Stunde zu verzaubern. Sie greifen große Gefühle und Fragen auf, die auch Kinder beschäftigen: Mut und Angst, Hoffnung und Gerechtigkeit, das Wachsen an Herausforderungen und das Erwachsenwerden. Sie regen die Fantasie an, schaffen Gesprächsanlässe und laden dazu ein, gemeinsam über das Gehörte nachzudenken.

Gleichzeitig unterstützt das Zuhören die Sprachentwicklung und Konzentration der Kinder. So verbindet die neue Märchenstunde auf spielerische Weise Geschichten, Sprache und gemeinsame Zeit.

Die ersten drei Termine stehen bereits fest: Samstag, 17. Oktober, Samstag, 21. November, und Samstag, 19. Dezember 2026, jeweils von 11 bis 11.30 Uhr. Weitere Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.