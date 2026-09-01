Veröffentlicht am 01.09.2026

Quickborn. Das Freibad kann erneut auf eine erfolgreiche Saison 2026 blicken. Ein neuer Besucherrekord ist geknackt. Am 28. August verzeichnet das Freibad gut 60.000 Besucherinnen und Besucher in dieser Saison – und das gut drei Wochen vor Saisonende. Im vergangenen Jahr waren es zum Saisonabschluss noch rund 55.000 Gäste, 2024 haben 45.000 Schwimmerinnen und Schwimmer das Freibad besucht.

„Natürlich kamen sehr viele Gäste dieses Jahr wegen des guten Wetters“, sagt Badleiter Sascha Holtzmann. Doch auch die Kooperationspartner Hansefit, Urban Sport Club und Wellpass, mit denen die Stadt Quickborn 2026 erstmalig zusammenarbeitet, haben mit ihrer überregionalen Strahlkraft zu den guten Besucherzahlen beigetragen. Auch die Veranstaltungen waren besonders beliebt.

Insgesamt neun Veranstaltungen gab es in diesem Jahr im Freibad. Das sind zwei mehr als 2025. Am besten besucht war der Familientag im Juni mit 2.600 Gästen. Doch auch die anderen Veranstaltungen waren beliebt. Darunter der Freibad Cup, das Open Air Kino oder Beats am Beckenrand.

„Dieses tolle Ergebnis zeigt eindrucksvoll, wie wichtig das Freibad für die Menschen in Quickborn ist und dass sich die Investitionen dafür lohnen“, lobt Bürgermeister Thomas Beckmann die Entwicklung. Seit 2022 hat die Stadt Quickborn in ihrem Kult-Freibad viel verändert. Das Team ist neu aufgestellt und es sind wichtige Investitionen in die Infrastruktur rund um das Freibad getätigt worden. Außerdem sind Kooperationspartnerschaften eingegangen und neue Event-Formate etabliert worden.

„Wir haben sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und auch die beheizten Becken kommen bei unseren Gästen sehr gut an“ sagt Sascha Holtzmann. „Die sorgen immer wieder dafür, dass auch Gäste aus Hamburg ins Freibad kommen.“

Am Freitag, 18. September, um 14 Uhr beendet das Freibad seine, diesjährige Saison und schließt. Um 13.15 Uhr ist der letzte Einlass. Grund für die frühe Schließung sind Aufbauarbeiten für das Feuerwerk am Abend für das Eulen- und Schützenfest.

Ruhe kehrt dort dann aber noch nicht ein. Nach dem offiziellen Saisonende lädt das Freibad Quickborn noch einmal zu einer besonderen Veranstaltung ein. Am Sonnabend, 26. September, dürfen Hunde zwischen 10 und 14 Uhr in die Becken im Freibad springen. „Wir lassen vorher das Chlor aus dem Wasser, damit die Hunde problemlos baden gehen können“, erklärt Sascha Holtzmann. Zusätzlich sind verschiedene Stände vor Ort aufgebaut. Darunter Zoo Royal, eine Tierklinik und ein Stand zur gesunden Ernährung für die Tiere. Der Eintritt ist frei. Eine Spende ist allerdings erwünscht und geht an das Tierheim.

Foto: Bürgermeister Thomas Beckmann und Badleiter Sascha Holtzmann auf dem Sprungturm im Quickborner Kult-Freibad