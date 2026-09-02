Veröffentlicht am 02.09.2026

Quickborn. Das Himmelmoor ist nicht nur ein wertvoller Naturraum vor den Toren Quickborns, sondern auch Lebensraum für eine beeindruckende Vielfalt an Libellen. Mehr als 30 verschiedene Libellenarten konnten dort inzwischen nachgewiesen werden. Auch im Spätsommer und frühen Herbst lassen sich noch zahlreiche faszinierende Arten beobachten.

Am Sonntag, 6. September, ab 11 Uhr, lädt der Förderverein Himmelmoor e. V. zu einer Libellenführung ein. Die Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag im Torfwerk, Himmelmoorchaussee 61. Anschließend geht es gemeinsam mit den Libellen-Experten Tanja, Dieter und Rainer auf Entdeckungstour durch das Himmelmoor. Mit ihrem fundierten Fachwissen geben sie Einblicke in die Lebensweise und Artenvielfalt der Libellen und zeigen, worauf es bei der Beobachtung dieser faszinierenden Insekten ankommt.

Bei großer Nachfrage werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinere Gruppen aufgeteilt, um eine möglichst intensive Beobachtung und fachkundige Begleitung zu ermöglichen. Es wird empfohlen, festes Schuhwerk, eine Kamera, ein Fernglas sowie Getränke und Verpflegung mitzubringen.

Bei starkem Regen, Sturm oder vergleichbar schlechter Witterung kann die Führung durch das Moor leider nicht stattfinden. Den Vortrag im Torfwerk wird es dennoch geben.

Die Buchung erfolgt über die VHS Elmshorn/Barmstedt, den Partner des Fördervereins Himmelmoor. Für weitere Informationen und Anfragen steht der Förderverein Himmelmoor e. V. ebenfalls unter der E-Mail-Adresse post@foerderverein-himmelmoor.de zur Verfügung.