Veröffentlicht am 03.09.2026

Quickborn. Ein brennender Kettenbagger hat am Mittwochabend auf dem Betriebshof des Himmelmoors einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Naturschutzgebiet Himmelmoor lag ein besonderer Schwerpunkt auf dem Schutz der Umgebung und dem Auffangen auslaufender Betriebsstoffe.

Am Mittwochabend geriet auf dem Betriebshof des Himmelmoors in Quickborn ein Kettenbagger in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Baumaschine bereits in Vollbrand.

Unter der Einsatzleitung von Steve Lorenz wurde umgehend die Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung kam unter anderem das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Quickborn zum Einsatz. Im weiteren Verlauf öffneten die Einsatzkräfte Teile des Baggers, um auch verdeckte Brandstellen gezielt ablöschen zu können.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Naturschutzgebiet Himmelmoor galt ein besonderes Augenmerk dem Schutz der umliegenden Flächen. Aus dem Kettenbagger traten Betriebsstoffe aus. In der Baumaschine befanden sich rund 90 Liter Diesel und 90 Liter Hydrauliköl. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, errichteten die Einsatzkräfte einen Damm aus Erdreich, brachten großflächig Ölvlies aus und pumpten verbliebene Betriebsstoffe aus den Tanks ab. Zusätzlich benötigtes Ölvlies wurde durch das THW Pinneberg zur Einsatzstelle gebracht.

Der Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg wurde ebenfalls hinzugezogen, stimmte die erforderlichen Maßnahmen vor Ort ab und wird die weiteren notwendigen Maßnahmen veranlassen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Einsatz um 23:30 Uhr beendet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn war mit etwa 40 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz.