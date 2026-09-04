Veröffentlicht am 04.09.2026

Wie soll in Zukunft in Quickborn geheizt werden? Die Frage stellt sich aktuell die Verwaltung der Stadt Quickborn und arbeitet an einem Konzept für eine kommunale Wärmeplanung. Der Grund dafür ist das novellierte Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) des Landes Schleswig-Holstein. Es verpflichtet Kommunen dazu, bis spätestens zum 30. Juni 2028 ihre Wärmeversorgung systematisch zu analysieren und eine langfristige Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln.

„Die kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung", sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Unser Ziel ist, frühzeitig Orientierung zu geben und den Wandel gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen relevanten Akteuren vor Ort zu gestalten."

Daher lädt die Stadt Quickborn am Mittwoch, 9. September, ab 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Mensa der Comenius-Schule Quickborn ein. Bürgerinnen und Bürger erhalten dort Informationen zu Zielen und dem Ablauf der Wärmeplanung. Nach einer kurzen Einführung in das Projekt können sich Interessierte an verschiedenen Informationsständen individuell beraten lassen und mit Fachleuten in Gespräche kommen. Vor Ort werden beispielsweise die Stadtwerke Quickborn und die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sein.

Für das Konzept zur Kommunalen Wärmeplanung wird das gesamte Stadtgebiet untersucht. Unterstützt wird die Verwaltung dabei von dem erfahrenen Unternehmen HIC Consulting aus Hamburg. Sie analysieren, welche Wärmeversorgung in den einzelnen Gebieten langfristig möglich und wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Je nach örtlichen Gegebenheiten können beispielsweise Wärmenetze oder dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen geeignete Optionen sein.

Grundlage dafür ist eine umfassende Bestands- und Potenzialanalyse. Untersucht werden unter anderem der heutige Wärmebedarf, die vorhandene Infrastruktur sowie Möglichkeiten erneuerbare Energien, unvermeidbarer Abwärme und weiterer klimafreundlicher Wärmequellen zu nutzen. Gleichzeitig werden Potenziale betrachtet, um den Wärmebedarf zu reduzieren.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickelt das beauftragte Expertenteam verschiedene Szenarien für die zukünftige Wärmeversorgung Quickborns. Daraus entsteht eine kommunale Wärmestrategie mit konkreten Handlungsempfehlungen und einer Umsetzungsstrategie für die kommenden Jahre. Sie soll Eigentümerinnen und Eigentümern, Unternehmen, Energieversorgern und der Stadt Orientierung geben und als langfristiger Leitfaden für die Wärmewende in Quickborn dienen.

Im Laufe des Prozesses wird es noch weitere Beteiligungsformate geben.