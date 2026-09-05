Veröffentlicht am 05.09.2026

Quickborn. Ein Konzertabend zwischen Leuchtkraft, Tiefe und musikalischer Poesie. Es sind diese besonderen Momente, in denen Musik den Raum verändert –wenn sich der warme, leuchtende Klang der Trompete mit der majestätischen Tiefe der Orgel verbindet und eine eigene Welt entsteht. Mit ihrem Programm „Fantasia“ entführen der Trompetensolist Daniel Schmahl und die litauische Konzertorganistin Karolina Juodelytė ihr Publikum in genau diesen Raum: intensiv, farbenreich und voller Emotion.

Daniel Schmahl-Trompete/Flügelhorn & Corno da caccia. Der aus einer Musikerfamilie stammende Trompeter, ist der jüngste Sohn von einem der bedeutendsten deutschen Sologeiger der Nachkriegszeit, Gustav Schmahl. Sein Vater entfachte in ihm schon in seiner frühen Kindheit das Feuer für die Musik. Mit 16 Jahren entdeckte er bei einem Konzert von Ludwig Güttler seine Leidenschaft für die Trompete und studierte daraufhin in Berlin und Weimar. Zugleich absolvierte Daniel Schmahl Meisterkurse unter anderem bei Prof. Malte Burba, Ludwig Güttler, Håkan Hardenberger sowie dem Ensemble „GermanBrass“. 1999 gab er sein Debüt als Solist mit der Neubrandenburger Philharmonie. In nur wenigen Jahren ist es ihm gelungen, sich national und international auf den bedeutendsten Musikfestivals und Konzertpodien zu etablieren.

Karolina Juodelytė studierte Orgel und Musikwissenschaft an der Litauischen Akademie für Musik und Theater. Weitere Orgelstudien absolvierte sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, an der Sibelius-Akademie in Helsinki, an der Hochschule für Musik in Detmold (Konzertexamen bei Prof. Dr. Martin Sander) und an der Universität der Künste in Berlin (Master Kirchenmusik).

Sonntag, 20. September 2026, 17 Uhr Marienkirche Quickborn „Fantasia“ Romantische Klangzauberei für Trompete und Orgel Daniel Schmahl – Trompete Karolina Juodelytė – Orgel Eintritt € 15,- /12,-