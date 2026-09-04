Veröffentlicht am 04.09.2026

Quickborn. Wie können Naturvielfalt und Landwirtschaft miteinander verbunden werden? Dieser Frage widmet sich die VHS Quickborn mit zwei Veranstaltungen am Freitag, 11. September. Interessierte sind eingeladen, die schleswig-holsteinische Kulturlandschaft zu entdecken und sich mit zukunftsweisenden Formen der Landwirtschaft auseinanderzusetzen.

Den Auftakt bildet von 15.30 bis 17 Uhr die Veranstaltung „Der Redder – Vielfalt am Wegesrand“. Dozentin Suzanne Douglas Heine erklärt in ihrem Vortrag, was ein Redder ist und warum er so wichtig ist. „Ein Redder ist eine typische landschaftsbildende Formation Schleswig-Holsteins“, erläutert sie. Ursprünglich dienten Redder im Mittelalter als Begrenzung und Schutz für Rinderherden. Heute sind die von Gehölzen gesäumten Wege wichtige Refugien für eine große Vielfalt an Pflanzen, Pilzen und Tieren.

Bei der Veranstaltung können die Teilnehmenden diese besondere Landschaftsform näher kennenlernen und erfahren, welche Bedeutung Redder für die Artenvielfalt und den Erhalt unserer Kulturlandschaft haben. Treffpunkt ist der Parkplatz an der B4 neben dem Hotel Jagdfrieden in Bilsen. Eine Anmeldung ist bei der VHS Quickborn telefonisch unter 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de sowie über die Internetseite der VHS Quickborn möglich. Die Kursnummer lautet 19007-92 NEU.

Direkt im Anschluss geht es von 18 bis 20 Uhr um eine moderne Form der kleinflächigen Landwirtschaft. Bei „Market Gardening – eine Chance für Vielfalt in der Landwirtschaft“ treffen sich die Teilnehmenden am Parkplatz der Schleuse Kasenort. Market Gardening ermöglicht es, auf vergleichsweise kleiner Fläche eine tragfähige landwirtschaftliche Existenz aufzubauen. Gleichzeitig wird nur wenig Fläche benötigt. Damit eröffnet diese Form der Landwirtschaft interessante Möglichkeiten, Artenvielfalt und landwirtschaftliche Nutzung miteinander zu verbinden. Die zentrale Botschaft lautet dabei: Vielfalt trotz – nein, mit! – Landwirtschaft.

Eine Anmeldung ist bei der VHS Quickborn auch hier telefonisch unter 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de sowie über die Internetseite der VHS Quickborn möglich. Die Kursnummer lautet 19007-91 NEU.

Wer nach der Veranstaltung tiefer in das Thema einsteigen und sich mit anderen Interessierten austauschen möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit. Die VHS Quickborn bietet einen monatlichen, kostenlosen Treffpunkt „SoLaWi und Market Gardening“ an. In lockerer Atmosphäre geht es um Austausch, Erfahrungen und neue Impulse rund um Solidarische Landwirtschaft und Market Gardening. Die Teilnahme an diesem Treffpunkt ist kostenlos.

Für den monatlichen Treffpunkt „SoLaWi und Market Gardening“ lautet die Kursnummer 12201. Veranstaltungsort ist die VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, Quickborn.