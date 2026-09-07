Veröffentlicht am 07.09.2026

Quickborn. Wer auf dem Harksheider Weg aus Richtung Norderstedt nach Quickborn fährt, erreicht die gelbe Ortstafel jetzt deutlich früher. Ab dort gelten die üblichen Verkehrsregeln innerhalb geschlossener Ortschaften und damit eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Hintergrund der Änderung ist eine Überprüfung des östlichen Abschnitts des Harksheider Weges. Dabei hat die Stadt festgestellt, dass die Bebauung in diesem Bereich inzwischen den typischen Charakter einer geschlossenen Ortschaft hat. Nach den Vorgaben des Straßenverkehrsrechts beginnt eine geschlossene Ortschaft dort, wo die zusammenhängende Bebauung für die Verkehrsteilnehmer erkennbar wird. Die bisherige Position der Ortstafel entsprach daher nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.

Mit der Versetzung wird die Geschwindigkeitsregelung gleichzeitig übersichtlicher. Mehrere Verkehrsschilder, die bislang Tempo 60 vorgaben, konnten abgebaut werden. Statt unterschiedlicher Geschwindigkeitsbegrenzungen gilt auf dem betreffenden Abschnitt nun einheitlich Tempo 50.

Die Stadt Quickborn verbindet damit auch ein Plus an Verkehrssicherheit. Besonders im Bereich der Bushaltestelle Hasloher Weg überqueren Fußgänger den Harksheider Weg. Eine niedrigere Geschwindigkeit gibt Autofahrern mehr Zeit, auf andere Verkehrsteilnehmer zu reagieren, und trägt dazu bei, diesen Bereich sicherer zu machen. Auch die Bewohner der angrenzenden Grundstücke profitieren von der reduzierten Geschwindigkeit.

Die neue Beschilderung soll zugleich für eine klare und nachvollziehbare Verkehrsführung sorgen. Wo die Bebauung sichtbar beginnt und Menschen wohnen, gilt nun auch eindeutig Tempo 50.