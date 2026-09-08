Veröffentlicht am 08.09.2026

Quickborn – Am Samstag, 12. September, wird das große Festzelt auf dem Rathausplatz zur Tanzfläche für alle Generationen. Im Rahmen der Eulen- und Schützenfestwoche lädt die Stadt Quickborn zu einer großen 70er- und 80er-Disco ein. Schlaghosen, Schulterpolster und jede Menge legendäre Partyhits warten auf die Besucher.

Von Disco-Klassikern über Rock-Hymnen bis hin zu Pop-Legenden und Hits der Neuen Deutschen Welle ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Mit dabei sind die großen Namen und unvergesslichen Songs dieser beiden Jahrzehnte – von ABBA, Queen und Boney M. bis hin zu Nena und den Hits der Neuen Deutschen Welle.

Ab 20 Uhr heißt es: Musik aufdrehen, Tanzfläche erobern und gemeinsam feiern. Ob stilecht mit Schlaghose und Schulterpolstern oder einfach in der Lieblingskleidung – alle, die Lust auf einen ausgelassenen Partyabend haben, sind herzlich willkommen.

Der Eintritt kostet 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Tickets sind online erhältlich.