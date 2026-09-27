Veröffentlicht am 27.09.2026

Quickborn. Wo ist eigentlich das Haus 25? Wo lässt es sich spielen, entdecken oder gemeinsam Zeit verbringen? Und was gehört für Kinder und Jugendliche eigentlich alles zu ihrer Stadt? Auf dem neuen Wimmelbild der Stadtjugendpflege gibt es in Quickborn jetzt jede Menge zu entdecken.

Der liebevoll gestaltete Stadtplan zeigt Quickborn einmal anders: nicht als klassischen Straßenplan, sondern bunt, lebendig und voller kleiner Details. Bekannte Orte und Einrichtungen der Stadt werden darin zu einer kleinen Entdeckungsreise durch Quickborn. Wer genauer hinschaut, wird vieles wiedererkennen und vielleicht auch manches entdecken, das bislang noch unbekannt war.

Das Wimmelbild ist das jüngste Projekt einer Reihe, mit der die Stadtjugendpflege Quickborn Kindern und Jugendlichen ihre Stadt näherbringt und gleichzeitig deren Blick auf Quickborn sichtbar macht.

Den Anfang machte unter anderem das 2022 erschienene Buch „Quickborn – unsere Stadt für Kinder“. Es entstand als Beteiligungsprojekt gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Ihre Zeichnungen, Fotos und Texte bildeten die Grundlage für ein Stadtporträt, das jungen Menschen erklären sollte, was eine Stadt ausmacht, wer zu ihr gehört und wie sie selbst ihr Umfeld mitgestalten können.

2025 folgte ein Comic zur Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn. Dafür wurden über einen langen Zeitraum Gedanken, Fragen, Wünsche und Originalaussagen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesammelt. Themen wie Freiheit, Zukunft, Beteiligung und Kinderrechte fanden darin ebenso ihren Platz wie die vielfältigen Angebote der Stadtjugendpflege. Gezeichnet wurde der Comic von Sebastian Kempke.

Mit dem neuen Wimmelbild wird diese Idee nun auf eine weitere Weise fortgesetzt: Quickborn soll nicht nur erklärt, sondern mit Freude entdeckt werden können.

„Kinder erleben ihre Stadt anders als Erwachsene. Sie achten auf andere Orte, andere Wege und andere Dinge. Genau diese Perspektive ist für die Kinder- und Jugendarbeit wichtig“, sagt Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse. „Das Wimmelbild soll neugierig machen und zeigen, wie viel es in Quickborn zu entdecken gibt.“

Erstmals vorgestellt und verteilt wurde das neue Plakat beim Eulenmarkt am 19. September am Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“. Dort ist es weiterhin kostenlos erhältlich, solange der Vorrat reicht. Einen ersten bewegten Eindruck vom neuen Wimmelbild gibt es außerdem in einem kurzen Film auf dem YouTube-Kanal der Stadtjugendpflege Quickborn. Der Film ist über die Internetseite der Stadtjugendpflege abrufbar.

Das Wimmelbild ergänzt den bereits bestehenden Kinderstadtplan der Stadtjugendpflege. Dieser bietet sowohl digital als auch in einer vereinfachten gedruckten Version umfangreiche Informationen über Quickborn aus der Perspektive junger Menschen. Er zeigt unter anderem Spiel- und Treffmöglichkeiten und hilft dabei, Orte und Angebote für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet zu finden.

Hinter dem Kinderstadtplan steckt zugleich eine lange Geschichte der Beteiligung: Bereits bei seiner Entstehung wurden Kinder und Jugendliche gefragt, welche Orte sie mögen, wo sie sich gern treffen und welche Bereiche sie als unangenehm oder unsicher empfinden. Diese Sichtweise fließt bis heute in die Arbeit der Stadtjugendpflege und die Entwicklung von Spiel- und Aufenthaltsräumen ein.

So wächst über die Jahre ein immer vielfältigeres Bild von Quickborn: als Buch, als Comic, digitaler und gedruckter Kinderstadtplan und nun auch als Wimmelbild. Unterschiedliche Formate, aber eine gemeinsame Idee: Kinder und Jugendliche sollen ihre Stadt kennen, entdecken und als ihren eigenen Lebensraum wahrnehmen können.

Das kostenlose Wimmelbild ist im Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“, Am Freibad 25, erhältlich, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen sowie der Kinderstadtplan sind auf www.stadtjugendpflege-quickborn.de zu finden.