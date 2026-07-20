European Peoples Festival kehrt nach Bad Segeberg zurück

Bad Segeberg. Vom 25. Juli bis 1. August 2026 verwandelt sich Bad Segeberg unter dem Motto „All Together Now" erneut in einen Treffpunkt Europas: Der Verein zur Förderung des EPF e.V. richtet das European Peoples' Festival (EPF) aus – ein sportlicher und kultureller Austausch von 16 Kleinstädten aus 16 europäischen Ländern, die sich jährlich reihum in einer Gastgeberstadt treffen.

Bereits 2001 und 2014 war Bad Segeberg Gastgeber des Festivals, nun kehrt es zum dritten Mal zurück. Eine Woche lang gibt es jeden Abend ein buntes Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Im Mittelpunkt stehen Fairplay, internationale Verständigung und gemeinsame Freude – der europäische Austausch besteht bereits seit 1991.

Infos dazu unter epf-badsegeberg.de.