Veröffentlicht am 31.07.2026

Bad Segeberg. Winnetous und Old Shatterhands Abenteuer in Mexiko kommt beim Publikum weiterhin bestens an. Das lässt sich auch an den Besucherzahlen ablesen. Am Samstag, 1. August, erwarten die Karl-May-Spiele zur 15-Uhr-Vorstellung den 200.000. Zuschauer von „Im Tal des Todes“. Damit wird diese Marke in der 35. Aufführung übersprungen und damit zwei Vorstellungen früher als im Vorjahr. „Freuen können sich der Gewinner und seine Familie auf einen tollen Urlaub im Sommer 2027“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. Die Karl-May-Spiele spendieren dem Jubiläumsgast fünf Übernachtungen in einem ganz besonderen Hotel: dem Wasserturm Bad Segeberg. Von dort aus sind es nur wenige Schritte bis zum Freilichttheater am Kalkberg, wo die Familie das neue Winnetou-Abenteuer „Unter Geiern – Der Geist des Llano Estacado“ erleben wird.

Weitere Highlights sind ein Rundflug über Schleswig-Holstein, ein Essen im idyllisch gelegenen Restaurant am Ihlsee in Bad Segeberg und der Besuch zweier Tourismus-Attraktionen nach Wahl.

Das Stück „Im Tal des Todes“ wird bis zum 6. September 2026 gezeigt. Prominente Hauptdarsteller sind Alexander Klaws („Winnetou“), Isabel Varell („Señorita Miranda“), Florian Fitz („Roulin“) und Heinrich Schafmeister („Sir John Raffley“).