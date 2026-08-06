Veröffentlicht am 06.08.2026

Nahe. Am Sonntag, 23. August, wird auf dem Platz der Generationen am Dörphus in der Mühlenstraße gemeinsam mit mehreren Dörfern, zahlreichen Vereinen, Organisationen und besonderen Gästen das Landesjubiläum „80 Jahre Schleswig-Holstein“ gefeiert.

Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Unterhaltung, Mitmachaktionen, Informationen sowie ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Die örtlichen Vereine und Organisationen präsentieren sich an ihren Ständen und sorgen für ein buntes Fest für die ganze Familie.

Erstmalig wird die Initiative „Gemeinsam für Kinder und Jugendliche in Nahe“ auf einer Veranstaltung dieser Größenordnung für ihre Pläne und Ziele werben. Bei Popcorn und kühlen Getränken sind alle Interessierten zu Gesprächen am mobilen „Dorf-Talk-Stammtisch“ eingeladen. Unter anderem geht es um die Unterstützung der aktuell gestarteten Jugendarbeit in Nahe, die Freigabe eines Bolzplatzes auf dem Schulsportgelände und einen Open Air Treff für Jugendliche.

Die Initiative „Gemeinsam für Kinder und Jugendliche in Nahe“ möchte Eltern, Kinder und Jugendliche parteiunabhängig einbinden und die Jugendarbeit im Ort stärken. Ideen entstehen gemeinschaftlich durch eine WhatsApp-Gruppe und unregelmäßige Treffen.

Jane Schwarz, Eike Rademacher und Meike Klensmann hoffen auf der Jubiläumsveranstaltung das einhundertste Mitglied in der WhatsApp-Gruppe aufnehmen zu können. Das Interesse ist groß. 92 Mitglieder lassen sich über diesen Weg bereits informieren.

Foto: Hoffen auf viele Besucher Jane Schwarz, Eike Rademacher und Meike Klensmann (vlnr.)