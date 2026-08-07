Veröffentlicht am 07.08.2026

Bad Segeberg. Dieses Jahr begrüßte die Ausbildungsleiterin Anja Tiedemann und das Team von Möbel Kraft 6 neue Auszubildende zum Ausbildungsstart am 03. August. Für 6 junge Menschen beginnt nun ein neuer und aufregender Lebensabschnitt – die Berufsausbildung. In den kommenden zwei bzw. drei Jahren lernen die angehenden Einzelhandelskaufleute, die Verkäufer, die Fachkraft für Lagerlogistik und die Dualstudenten BWL – Handelsmanagement, fassettenreiche Ausbildungsinhalte kennen.

Denn bei Möbel Kraft wird es nie langweilig: In den ersten Wochen werden die Auszubildenden nach einer Kick – off – Veranstaltung zur Integration in die „Familie Möbel Kraft", von ihren persönlichen Mentoren betreut und durch interne und externe, fachspezifische Schulungen auf den Berufsalltag vorbereitet. Neben den verschiedenen Möbelabteilungen, die die Auszubildenden durchlaufen, lernen sie auch weitere Bereiche, wie die Hauptinformation, den Finanzierungsservice, die Kasse und das Lager kennen. Das Einzigartige an der Ausbildung bei Möbel Kraft sind die theoretischen und praktischen Erfahrungen, aber vor allem die Werte wie Teamarbeit und Eigenverantwortung, die den Auszubildenden vermittelt werden.

Während der kommenden Lehrjahre wird der Berufsalltag durch vielfältige Veranstaltungen und Schwerpunktschulungen und eigene Projekte abwechslungsreich gestaltet.

Auch dieses Jahr wurden die neuen Auszubildenden wieder herzlich im Unternehmen begrüßt und alle freuen sich auf eine gemeinsame und abwechslungsreiche Zeit. So gilt auch dieses Jahr wieder das Motto: Volle Kraft voraus!

Ausbildung 2027 bei Möbel Kraft in Bad Segeberg:

"Ihr könnt euch schon mit dem ersten Halbjahreszeugnis für den Ausbildungsstart 2027 bewerben. Es können sich alle Schüler/-innen mit einem guten Haupt- oder Realschulabschluss oder auch mit der Fachhochschulreife oder einem Abitur für einen der zahlreichen Ausbildungsberufe bewerben. Ausbildung bei Möbel Kraft ist vielfältiger als man denkt. Entdeckt einfach auf unserer Homepage genau den Beruf, der zu euch passt. Wir freuen uns darauf euch kennen zu lernen!" so Ausbilderin Anja Tiedemann.

Foto: Leon Siemsen – Verkäufer, Limes Mo Dannehl – Kaufmann im Einzelhandel, Malte Rinesch – Fachkraft für Lagerlogistik, Zoe Marie Ludwig – Dualstudentin – BWL – Handel, Alexander Giesbrecht – Kaufmann im Einzelhandel, Constantin Witt – Dualstudent – BWL – Handel.

Weitere Informationen: www.moebel-kraft.de