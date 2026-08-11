Veröffentlicht am 11.08.2026

Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs am See“ – das Gaststättengebäude, ein Bettenhaus und das ehemalige Betreiberhaus. Die Gebäude stehen leer und sind renovierungsbedürftig. Das Grundstück liegt im Ortskern von Warder und grenzt unmittelbar an den Wardersee. Gleichzeitig ist der Standort über die B 432 und die etwa neun Kilometer entfernte A 20 gut erreichbar. Bad Segeberg liegt rund neun Kilometer entfernt.

Wie das Grundstück künftig genutzt werden kann, ist durch einen Bebauungsplan der Gemeinde Rohlstorf festgelegt. Das Areal ist als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Damit sind vor allem Wohnungen sowie kleinere, wohnverträgliche Dienstleistungen möglich. Ferienwohnungen, Beherbergungs- und Gartenbaubetriebe sind dagegen ebenso ausgeschlossen wie beispielsweise Tankstellen oder andere störende Nutzungen.

Die Gemeinde sieht für das Grundstück insbesondere den Bau von zwei bis drei Mehrfamilienhäusern mit jeweils bis zu sieben Wohnungen vor. Insgesamt könnten damit bis zu 21 Wohnungen entstehen. Die einzelnen Gebäude dürfen eine Grundfläche von bis zu 350 Quadratmetern haben. Ein Energieausweis für die bestehenden Gebäude liegt vor.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Angebotsverfahrens. Das Mindestgebot beträgt 710.000 Euro. Niedrigere Angebote können vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. Interessierte müssen ihrem Angebot außerdem eine Finanzierungsbestätigung beifügen.

Angebote können bis zum 31. Oktober 2026 eingereicht werden. Besichtigungen des Grundstücks sind ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung möglich. Ein eigenständiges Betreten des Grundstücks ist verboten. Das vollständige Exposé mit allen Informationen zum Grundstück und zum Angebotsverfahren wird auf Anfrage per E-Mail übersendet.