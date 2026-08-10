Veröffentlicht am 10.08.2026

Kreis Segeberg. Neun Nachwuchskräfte sind am 1. August in ihre berufliche Zukunft beim Kreis Segeberg gestartet. Fünf Kreisinspektoranwärterinnen haben ihr duales Studium im Bereich Allgemeine Verwaltung (Public Administration) aufgenommen. Außerdem beginnen vier Auszubildende ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten. Eine weitere Studierende der Sozialen Arbeit beginnt ihr praxisbegleitendes Studium zum 1. September.

Der Jüngste im Nachwuchsteam ist 16, der Älteste 27 Jahre alt. Dabei starten alle Neun mit teils ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Erfahrungen. Während einige bereits Ausbildung oder Studium hinter sich haben, kommen andere frisch von der Schule mit Abschluss oder Abitur in der Tasche.

In den ersten beiden Wochen lernen die neuen Kolleg*innen die Kreisverwaltung und ihre vielfältigen Aufgaben kennen. Auf dem Programm stehen unter anderem Einblicke in die Organisation der Verwaltung, IT-Schulungen, ein Seminar zum Thema „Ausbildungs-Knigge" und eine Einführung in das Verwaltungsrecht. Auch ein Besuch der Karl-May-Spiele sowie Besichtigungen der Kreisfeuerwehrzentrale und beim Wege-Zweck-Verband (WZV) sind Teil des Programms. Seit 2025 wird ein Workshop zum Thema Finanzielle Bildung angeboten – ein Thema, das viele junge Menschen betrifft, die zum Teil das erste Mal ein Ausbildungsgehalt bekommen.

„Unsere Nachwuchskräfte gestalten die Verwaltung von morgen mit. Sie übernehmen künftig Verantwortung für Themen, die die Menschen im Kreis Segeberg unmittelbar betreffen. Deshalb ist es uns wichtig, ihnen von Anfang an eine fundierte Ausbildung, gute Begleitung und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start und viel Freude bei ihrer Ausbildung", sagt Landrat Jan Peter Schröder.

Nach der Einführungsphase startet für die Anwärterinnen zunächst das theoretische Studienjahr an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz. Die Auszubildenden lernen währenddessen ihre ersten Einsatzbereiche innerhalb der Kreisverwaltung kennen und durchlaufen in den kommenden drei Jahren verschiedene Fachdienste.

„Wer beim Kreis Segeberg seine Ausbildung oder sein Studium beginnt, lernt viele unterschiedliche Aufgabenbereiche kennen und kann früh Verantwortung übernehmen. Uns ist wichtig, dass sich unsere Nachwuchskräfte von Anfang an willkommen fühlen und gut begleitet werden. Mit den Einführungswochen schaffen wir dafür eine gute Grundlage", sagen die Ausbildungsleitung Martina Hoppe-Kohnert und Ausbildungskoordinatorin Stefanie Schmidt.

Wer sich ebenfalls für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Kreis Segeberg interessiert, kann sich bereits jetzt für den nächsten Ausbildungsjahrgang bewerben. Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten gibt es auf der Karriereseite des Kreises Segeberg: www.segeberg.de/Jobs-und-Karriere

Bild: Neun Nachwuchskräfte sind in ihre berufliche Zukunft beim Kreis Segeberg gestartet (von links): Martina Hoppe-Kohnert (Ausbildungsleitung), Anakin Urban, Michel Dürrer, Svea Stoltz, Erik Zühlke, Hanna Bernutz, Landrat Jan Peter Schröder, Wiete Glabisch, Madita Hasenkampf, Emma Themer, Lea Wetzel und Stefanie Schmidt (Ausbildungskoordinatorin). Foto: Kreis Segeberg/Sabrina Müller