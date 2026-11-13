Veröffentlicht am 13.11.2026

Wahlstedt. Am Montag, 16. November 2026 gibt uns Ilja Richter als "Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf" die Ehre im Kleinen Theater Wahlstedt, einem Schauspiel von Bodo Kirchhoff nach der Inszenierung von Detlef Altenbeck, Regie: Detlef Altenbeck.

30 Jahre nach der frenetisch gefeierten Uraufführung im Schauspielhaus Düsseldorf steht Ilja Richter wieder in seiner Paraderolle des „Ansagers einer Stripteasenummer…“ von Bodo Kirchhoff auf der Bühne.

Und dieser Ansager jener heißersehnten Striptease-Künstlerin namens Andrea, die auf der Bühne nie erscheinen wird, macht sich wahrlich „nackig“. Sie sehen einen Mann, der eigentlich „nur“ das Vorprogramm darstellt. Er soll einleiten, das Publikum vorbereiten auf eine Stripteasenummer der Extraklasse. Und das tut er.

Als Ansager lobt er die facettenreichen Künste Andreas in den höchsten Tönen. Doch die kommt und kommt nicht. Nach und nach wird das Vor- zum Hauptprogramm und wir erfahren viel von diesem Menschen, der dort auf der Bühne steht und mit allen Mitteln versucht, sein Publikum nicht zu verlieren.

Karten gibt es rund um die Uhr ab € 38,00 im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.