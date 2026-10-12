Veröffentlicht am 12.10.2026

Wahlstedt. Die pelzGroup sichert einen der größten Industriestandorte im Kreis Segeberg und plant umfangreiche Investitionen in Produktion, Logistik und Infrastruktur. Sie hat den Kaufvertrag zum Erwerb der Grundfos-Liegenschaft in Wahlstedt unterzeichnet. Mit der Übernahme eines der traditionsreichsten Industriestandorte Schleswig-Holsteins schafft die international tätige Unternehmensgruppe die Grundlage für dessen langfristige Nutzung als weiteren Produktions-, Logistik- und Verwaltungsstandort der pelzGROUP.

Das Areal umfasst rund 84.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Die vorhandenen Produktions-, Lager- und Bürogebäude verfügen über eine Gesamtfläche von rund 45.000 Quadratmetern. Damit zählt der Standort zu den größten zusammenhängenden Industrieflächen im Kreis Segeberg.

Die Immobilie war über Jahrzehnte Standort des dänischen Pumpenherstellers Grundfos. Nachdem das Unternehmen 2024 angekündigt hatte, die Produktion in Wahlstedt schrittweise einzustellen, eröffnet die Übernahme durch die pelzGROUP nun eine langfristige Perspektive für die weitere industrielle Nutzung des Standorts.

„Mit dem Erwerb dieser Immobilie übernehmen wir Verantwortung für einen Standort, der die industrielle Entwicklung Wahlstedts über Jahrzehnte geprägt hat. Die Größe des Grundstücks, die vorhandene Infrastruktur und die zentrale Lage bieten hervorragende Voraussetzungen für unsere Expansionspläne.“ erklärt Dr. Nikolas Bastian, Geschäftsführer der pelzGROUP.

Die pelzGROUP ist eine international ausgerichtete Industriegruppe mit einer führenden Position in den europäischen Märkten für Hygieneprodukte. Gleichzeitig ist das Unternehmen Marktführer für technische Vliesstofflösungen für spezielle Lebensmittelverpackungen und beliefert namhafte Kunden weltweit.

Die pelzGROUP verzeichnet seit Jahren ein nachhaltiges Wachstum und beabsichtigt, diesen erfolgreichen Kurs konsequent fortzusetzen. Mit der Übernahme des ehemaligen Grundfos-Standorts schafft die Unternehmensgruppe die notwendigen Kapazitäten, um ihre Produktions-, Logistik- und Verwaltungsaktivitäten langfristig weiter auszubauen und zusätzliche Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Auch auf Landesebene wird die Investition als starkes Signal für den Industriestandort Schleswig-Holstein bewertet. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen würdigt: „Die Übernahme des ehemaligen Grundfos-Standorts durch die pelzGROUP ist ein eindrucksvolles Bekenntnis zu Schleswig-Holstein als Wirtschafts- und Industriestandort. Während vielerorts über Produktionsverlagerungen und Standortschließungen diskutiert wird, investiert die familiengeführte pelzGROUP gezielt in zusätzliche Unternehmensflächen. Das ist ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland, für langfristige Wertschöpfung und für die Menschen in unserer Region. Solche Investitionen schaffen Vertrauen, eröffnen Zukunftsperspektiven und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.“

Über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Transaktion, insbesondere den Kaufpreis, wurde zwischen den Vertragsparteien Vertraulichkeit vereinbart. Die pelzGROUP plant nach der Übergabe zum 1. Mai 2027 umfangreiche Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung des Standorts. Schwerpunkte werden dabei der Ausbau von Produktionskapazitäten, die Implementierung moderner Hochregallager- und Automatisierungstechnik sowie intelligente Lager- und Materialflusssysteme sein. Darüber hinaus sollen moderne Aufenthalts- und Gemeinschaftsbereiche sowie ergänzende Sport- und Fitnessangebote entstehen, welche die Attraktivität des Standorts für die mehr als 800 Mitarbeitenden weiter stärken.