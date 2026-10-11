Veröffentlicht am 11.10.2026

Bad Segeberg. Es muss nicht immer "Dat du mien Leevsten büst " sein. Es gibt auch moderne Lieder op platt. Das will das Pop-Duo „Tüdelband“ am Samstag, 24. Oktober, in Bad Segeberg mit eigenen, zeitgemäßen Songs zeigen.

Vielen Segebergern bekannt ist Songwriterin und Sängerin Mire Buthmann, die mit ihrem Kompagon Malte Müller in ihre alte Heimat Bad Segeberg kommt, wo sie geboren wurde und zur Schule ging. Sie spielt Gitarre und singt, er spielt dank technischem Know How gleichzeitig Bass und Schlagzeug. Ihre neueste LP trägt den Titel „Fofftein“ – und das passt in Bad Segeberg besonders gut. Denn veranstaltet wird das Konzert von den Plattschnackern der Südstadt-Initiative, die sich an jedem 4. Samstag im Monat „Klock Fofftein“, also um 15 Uhr, im Familienzentrum nebenan treffen. Diesmal wollte sich die etwas Besonderes gönnen. Eingeladen sind alle Freunde des Plattdeutschen aus Nah und Fern. Das Konzert beginnt um 15 Uhr in der Südstadt-Kirche, Falkenburger Straße 88. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind jedoch willkommen.