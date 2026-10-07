Veröffentlicht am 07.10.2026

Bad Segeberg. In den frühen Morgenstunden des 26.09.2026 (Samstag) kam es am Rande des Segeberger Marktplatzes zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Nachdem zwei Tatverdächtige zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, erließ das Amtsgericht Kiel nun einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 23-jährigen dringend Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 04:20 Uhr am Samstagmorgen zwei Personengruppen in der Kirchstraße in Bad Segeberg aneinander geraten. Ein zunächst verbaler Streit mündete offenbar in eine gewalttätige, körperliche Auseinandersetzung. Im Zuge dessen soll ein 23-jähriger Bad Segeberger mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Messer eingesetzt und mindestens einen 24-jährigen Nordmazedonier und einen 23-jährigen Iraker verletzt haben.

Im Zuge der intensiven Ermittlungsarbeit durch das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle in Bad Segeberg erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den Segeberger. Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte daraufhin gegen den 23-Jährigen einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, der durch das Amtsgericht Kiel antragsgemäß erlassen wurde. Am 02. Oktober wurde der Beschuldigte festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Des Weiteren vollstreckten Polizeibeamte drei Durchsuchungsbeschlüsse für die jeweiligen Wohnungen der zwei Beschuldigten und eines benutzten Fahrzeugs.

Hierbei wurden Spuren gesichert und weitere Beweismittel aufgefunden sowie sichergestellt.