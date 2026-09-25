Veröffentlicht am 25.09.2026

Wahlstedt. Am 11. Oktober kommt Rainer Bielfeldt zum wiederholten Mal ins Theater Wahlstedt. Wer das Format "Bühne hautnah" noch nicht miterlebt hat, sollte sich dieses besondere Event nicht entgehen lassen, wer es schon kennt, wird sicher gern wieder dabei sein.

Künstler und Publikum auf der Bühne, das heisst auf der Bühne wird bunt mit- und füreinander musiziert, duettiert, parodiert, Unerhörtes gewagt und schon mal Gehörtes in neue Gewänder gekleidet. Lassen Sie sich überraschen!

Rainer Bielfeldt über Thomas Nicolai: „Als ich bei meinem Geburtstagskonzert im vergangenen Sommer verzweifelt versuchte, durch die Lachtränen noch die richtigen Klaviertasten zu finden, weil sich mein Bühnengast Thomas Nicolai gewohnt furchtlos und urkomisch parodierend durch ein von mir komponiertes Kinderlied sang, wurde mir einmal mehr bewusst, was für ein verdammtes Glück ich habe: Ich durfte diesen Ausnahmekünstler nicht nur unzählige Male als Comedian auf der Bühne bewundern und bejubeln, sondern auch regelmäßig mit ihm als Sänger, Sprecher und Regisseur zusammenarbeiten – unter anderem bei 19 Folgen der Kinderhörspielserie „Käpt’n Sharky“.“

Sonntag, 11. Oktober 2026 um 19:00 Uhr Bielfeldts Begegnungen “Bühne hautnah” mit dem Comedian und Sprecher Thomas Nicolai

Für dieses besondere Veranstaltung gibt es noch Karten zum Preis von 30:00 € rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.