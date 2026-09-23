Veröffentlicht am 23.09.2026

Bad Segeberg.Gerade sind die letzten Pferde mit ihren Schärpen und ihren medaillendekorierten Reitern vom Landesturnierplatz galoppiert, da stehen in Bad Segeberg bereits wieder alle Zeichen auf Meisterschaft. Denn die nächsten Titel werden schon in wenigen Tagen vergeben: Vom 25. bis 27. September 2026 gehört die Rennkoppel ganz den Ponys und ihren Reitern. Beim 58. Landesponyturnier des Reit- und Fahrvereins Bad Segeberg und Umgebung e. V. werden die neuen Landesmeister und Champions gekürt. Seit Jahrzehnten ist das traditionsreiche Turnier einer der wichtigsten Treffpunkte für den pferdesportlichen Nachwuchs im Norden. Viele junge Reiter haben hier erste Meisterschaftserfahrungen gesammelt – und nicht wenige von ihnen später ihren Weg in den großen Sport gefunden. Die Karten werden jedes Jahr neu gemischt An dem Wochenende werden traditionell die Landesmeisterschaften der Ponyreiter aus Schleswig-Holstein und Hamburg in Dressur, Springen und Vielseitigkeit ausgetragen. Darüber hinaus geht es im Abteilungswettkampf um die Landes-Pony-Standarte. Auch die jungen Ponys stehen im Mittelpunkt: Die Landeschampions der Dressur- und Springponys sowie erstmals auch der Geländeponys werden in den jeweiligen Altersklassen ausgezeichnet. „Das Landesponyturnier ist für viele Jugendliche das erste Championat“, erklärt Tim Streichert, zweiter Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Bad Segeberg und Umgebung e. V. Während die einen alters- oder größenbedingt aus dem Ponylager herauswachsen, stehen bereits die nächsten Nachwuchstalente in den Startlöchern. Genau das macht für ihn den besonderen Reiz des Landesponyturniers aus: „Man kann nicht sagen: Hier kommt der alteingesessene Landesmeister, den gibt es bei uns nicht. Durch diesen kleinen Abschnitt der Ponyzeit werden die Karten Jahr für Jahr neu gemischt.“

Neue Möglichkeiten für die Geländeponys Eine besondere Erweiterung gibt es in diesem Jahr im Gelände: Erstmals wird auch ein Landesponychampionat für junge Geländeponys in Bad Segeberg ausgetragen. Bereits am Freitag um 12 Uhr eröffnen die jungen Ponys mit einer Geländeponyprüfung der Klasse A* die Strecke durch den Ihlwald. Die Idee dazu kam aus der Züchterschaft, die auf eine wachsende Zahl von Nachwuchsponys mit entsprechender Eignung für das Gelände aufmerksam gemacht hatte. „Wir freuen uns, dass wir diesen Bereich noch einmal ausweiten können“, sagt Streichert. Im Anschluss folgt bereits die erste Teilprüfung für die Landesponymeisterschaft in der Vielseitigkeit, bevor der Cross-Country Führzügelwettbewerb den ersten Tag abschließt.

Nachwuchs im Mittelpunkt Insgesamt nimmt der Nachwuchs beim Landesponyturnier einen besonderen Stellenwert ein. Neben den sportlichen Meisterschaftsentscheidungen gehören auch die Führzügelwettbewerbe und ein Hobby-Horsing-Wettbewerb fest zum Programm. Für Tim Streichert sind das wichtige Bausteine des Turniers: „Wir wollen Kinder und Jugendliche mitnehmen und so an den Sport und vor allem an das Pferd heranführen. Sie sind die Reiter von morgen!“ Dass dieser Gedanke auf große Resonanz stößt, zeigen auch die Nennzahlen: Sowohl für den Gelände-Führzügelwettbewerb am Freitag als auch für den klassischen Führzügelwettbewerb am Sonntag haben sich jeweils rund 20 Teilnehmer angekündigt.

Drei Tage Ponysport und Entscheidungen Von Freitag bis Sonntag zeigt das Landesponyturnier, wie vielseitig der Ponysport ist. Zum Auftakt steht am Freitag das Gelände im Mittelpunkt, bevor am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr auch in den weiteren Disziplinen um Platzierungen und Titel geritten wird. Die ersten Medaillen werden bereits am Samstag in der Vielseitigkeit vergeben. Am Finalsonntag folgen die Entscheidungen in Dressur und Springen sowie im Abteilungswettbewerb um die Landes-Pony-Standarte. An allen drei Tagen stehen zudem die Landesponyschampionate in Dressur, Springen und Gelände auf dem Programm. Weitere Prüfungen für den reiterlichen Nachwuchs sowie die Fahrwettbewerbe am Samstag ergänzen den vielseitigen Zeitplan.

Damit vereint das Landesponyturnier Meisterschaftssport, Nachwuchsförderung und die Ausbildung junger Ponys an einem Wochenende. Gleichzeitig bietet es den jüngsten Reitern die Gelegenheit, erste Turniererfahrungen zu sammeln – und vielleicht beginnt auf der Rennkoppel für den einen oder anderen eine sportliche Laufbahn, die noch weit über Bad Segeberg hinausführt.

Foto: Die 30. Landes-Pony-Standarte ging im vergangenen Jahr an die Abteilung des Reit- und Fahrvereins Neuengörs e.V. Wir sind gespannt, wer sie sich in diesem Jahr sichert! (Foto: RathmannVerlag/Malina Blunck)

Weitere Informationen: www.rufv-segeberg.de