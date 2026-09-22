Veröffentlicht am 22.09.2026

Bad Segeberg – „Ich bin okay“ – das sagen zu können, ist Ziel des Trialogs Seelische Gesundheit am Donnerstag, den 01. Oktober, im Gartenzimmer des WortOrts in Bad Segeberg. Im Kern geht es um den Selbstwert, den jede und jeder sich gibt. In den Medien werden scheinbar perfekte Vorbilder gezeigt. Im Alltag leiden vielen unter dem Erwartungsdruck Idealen zu entsprechen, Leistung zu zeigen, besser zu sein als andere.

Das Gefühl nicht genug oder gar eine Last zu sein, bei Vergleichen nicht mithalten zu können und nicht dazuzugehören, kennen Menschen mit psychischen Diagnosen oder chronischen Erkrankungen meistens gut. Umso wichtiger ist es für Betroffene, den eigenen Selbstwert zu steigern. Ihre Erfahrungen mit der Arbeit an sich selbst möchten Mitglieder des Trialog-Teams im Gartenzimmer ab 18 Uhr mit Interessierten teilen. Ihnen geht es nicht darum einfach eine Liste von Tipps zu geben. Sie möchten zeigen, dass es nicht immer ein leichter Weg ist, aber es sich lohnt nach passenden Methoden zu suchen, um sich wohler in der eigenen Haut zu fühlen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Woche der Seelischen Gesundheit statt. Ein Trialog ist eine offene Gesprächsrunde von und für Menschen mit psychischen Problemen, Angehörigen, Freunden und Fachleuten aus dem Gesundheitswesen.

Angeboten wird der Themenabend Selbstwert steigern in Kooperation der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KIS) und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Segeberg. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen zum Trialog gibt es bei KIS unter der Rufnummer 04551/3005.