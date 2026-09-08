Veröffentlicht am 08.09.2026

Wahlstedt. Andere schreiben eine Biografie – Jörg Knör spielt sie einfach live! Er präsentiert die Highlights aus vier Jahrzehnten Künstlerleben und das Beste aus 16 Soloprogrammen.

Dabei erzählt er auch seine lustigsten Promi-Erlebnisse, die er alle wirklich so erlebt hat: Wie er Peter Alexander im kaputten Mercedes zum Auftritt chauffierte und von Udo Jürgens einen Kuss auf den Mund bekam, wie er Helmut Schmidt im Flieger auf die Spucktüte malte, Willy Brandt in den Sessel zurückwarf, mit Außenminister Genscher Cancan tanzte oder wie er gar den Weltstar Liza Minnelli im Essener Stadtwald zum Weinen brachte…

Knör macht’s nochmal vor. „JÖRG KNÖR – DER MANN DER INGE MEYSEL WAR ist ein Mashup unzähliger „Weißt Du noch!?-Momente“.

Jörg Knör - Der Mann, der Inge Meysel war – Eine Geschichte mit Geschichten

am Freitag, 25. September 2026 um 20:00 Uhr Kleines Theater Wahlstedt

Karten gibt es rund um die Uhr ab € 36,70 im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.