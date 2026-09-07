Veröffentlicht am 07.09.2026

Bad Segeberg. Mit dem drittbesten Ergebnis ihrer 73-jährigen Geschichte gingen am Sonntag die Karl-May-Spiele 2026 in Bad Segeberg zu Ende. 436.937 Besucher sahen die Inszenierung „Im Tal des Todes“ im Freilichttheater am Kalkberg. „Wir bewegen uns in Regionen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. In den beiden Vorjahren waren jeweils gut 445.000 Menschen an den Kalkberg gekommen. Ute Thienel: „Für solch extrem hohe Zahlen müssen alle Parameter stimmen – unter anderem die Ferienlage und das Wetter. Wir sind alle sehr stolz, dass wir mit dem, was wir hier auf die Bühne bringen, so vielen Menschen Freude bereiten.“

So ging auch die Saison 2026 der Karl-May-Spiele am Sonntag mit großem Jubel zu Ende. Der Schlussakkord fand vor rund 7.500 Zuschauern im ausverkauften Freilichttheater am Kalkberg statt. Erst zum sechsten Mal in der Geschichte der Spiele – und zum sechsten Mal in Folge – waren in einer Spielzeit mehr als 400.000 Zuschauer an den Kalkberg gekommen. Ute Thienel dankte dem gesamten Team vor und hinter den Kulissen und ebenso den Medien, die die Karl-May-Spiele wieder mit spannenden Reportagen und Berichten durch die Saison begleitet hatten.

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Kalkberg GmbH ist, gratulierte Ute Thienel und ihrer Mannschaft zu diesem großen Erfolg: „Es ist immer wieder eine große Freude, die Vorstellungen hier am Kalkberg mitzuerleben. Wenn man sieht, dass Menschen aller Generationen zusammen Spaß haben, dann fühlt sich das an wie ein großes Lagerfeuer. Und dieses Lagerfeuer werden wir bei den Karl-May-Spielen weiter knistern lassen.“

Die Top Ten der Karl-May-Spiele:

Platz 1: „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ (2024) 445.298

Platz 2: „Halbblut“ (2025) 445.179

Platz 3: „Im Tal des Todes“ (2026) 436.937

Platz 4: „Winnetou I – Blutsbrüder“ (2023) 430.321

Platz 5: „Der Ölprinz“ (2022) 406.925

Platz 6: „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ (2019) 402.110

Platz 7: „Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“ (2018) 388.910

Platz 8: „Old Surehand“ (2017) 372.646

Platz 9: „Der Schatz im Silbersee“ (2016)​​​​ 366.369

Platz 10: „Im Tal des Todes“ (2015)​​​​​ 346.677

Prominente Hauptdarsteller der Saison 2026 waren Alexander Klaws („Winnetou“), Isabel Varell („Señorita Miranda“), Florian Fitz („Roulin“) und Heinrich Schafmeister („Sir John Raffley“). Weitere Rollen spielten Bastian Semm („Old Shatterhand“), Joshy Peters („Eiserner Pfeil“), Sascha Hödl („Juanito Alfarez“), Dirc Simpson („Sam Hawkens“), Alexis Kara („Don Fernando“), Fabian Monasterios („Martin von Adlerhorst“) und Inés Cihal („Paloma Nakana“).

Inszeniert wurde das Stück „Im Tal des Todes“ von Regisseur Nicolas König, der bei den Karl-May-Spielen seit über 30 Jahren zu den größten Publikumslieblingen zählt. Die Produktions- und Spielleitung lag in den bewährten Händen von Stefan Tietgen. Autor Michael Stamp schrieb das Textbuch für das aktuelle Karl-May-Abenteuer.

Die Vorbereitungen für die 74. Saison haben bereits begonnen. Vom 26. Juni bis zum 5. September 2027 wird „Unter Geiern – Der Geist des Llano Estacado“ gezeigt. Diese Geschichte wird zum vierten Mal in der Geschichte der Spiele auf die Bühne gebracht.

Winnetou und Old Shatterhand kämpfen darin gegen eine hinterhältige Gangsterbande, die Reisende inmitten einer Wüste in die Irre führt. Ein falscher Priester, ein Wagentreck mit einem Diamantenhändler auf gefährlicher Fahrt und ein geheimnisvoller Geisterreiter spielen ebenfalls wichtige Rollen in diesem Abenteuer.

Ute Thienel verriet unter dem Jubel der Zuschauer, dass Alexander Klaws dann zum siebten Mal den Winnetou verkörpern wird. Außerdem übernimmt Nicolas König zum fünften Mal die Regie. Der Vorverkauf für „Unter Geiern – Der Geist des Llano Estacado“ beginnt voraussichtlich im Oktober. Ute Thienel: „Ein letztes Goodie habe ich noch: Derzeit wird alles teurer – aber nicht die Karl-May-Spiele! Wir erhöhen unsere Preise nicht!“ Die Plätze direkt am Bühnenrand werden weiterhin 39 Euro kosten.