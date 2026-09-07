Bad Segeberg. Das Hallenbad der Stadt Bad Segeberg schränkt aufgrund personeller Engpässe die Öffnungszeiten für die öffentliche Nutzung wie folgt ein:
Montags – keine öffentliche Nutzung
Dienstags – öffentliche Nutzung von 09:00-20:00 Uhr
Mittwochs – keine öffentliche Nutzung
Donnerstags – keine öffentliche Nutzung
Freitags – öffentliche Nutzung von 09:00-13:00 Uhr
Samstags und sonntags – öffentliche Nutzung von 09:00-17:00 Uhr
Die schulische sowie die Vereinsnutzung bleiben hiervon unberührt. Diese Änderung gilt bis auf weiteres, an einer Lösung wird mit Hochdruck gearbeitet.