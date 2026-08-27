Veröffentlicht am 27.08.2026

Bad Segeberg. Die Tourist-Information Bad Segeberg hat ein neues Angebot geschaffen. Erstmalig am 10.09.2026 findet eine geführte Genuss-Tour statt. Start des kulinarischen Spaziergangs ist um 14:30 Uhr am Hauptportal der Marienkirche.

Bei einem Rundgang erfahren die Teilnehmer nicht nur Historisches und Aktuelles über Bad Segeberg, sondern auch etwas über das Kaffeerösten, das Schnapsbrennen und ein nachhaltiges Gastronomiekonzept.

Nebenbei gibt es allerlei zu probieren. Von süßen und herzhaften Bissen über heiße und kalte Getränke bis hin zu typisch norddeutschen Leckereien ist alles dabei. Für die Tour muss eine Dauer von ca. 4 Stunden eingeplant werden.

Weitere Termine sind der 08.10., 19.11. und 10.12.2026

Eine Anmeldung über die Tourist-Information ist erforderlich, telefonisch oder über die Internetseite. Die Kosten betragen 45,00 € pro Person. Für geschlossene Gruppen ab 8 Personen kann auch ein individueller Termin vereinbart werden.