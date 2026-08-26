Veröffentlicht am 26.08.2026

Leezen (Kreis SE) (ots) - Bereits am 30. Juli 2026 hatten Beamte der Polizeistation Garbek mit einem 63-jährigen Mann in Leezen zu tun. Bei der Kontrolle und Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten diversen Schmuck und Aufbruchswerkzeuge. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Eigentümern des Schmucks.

Nachdem Polizeibeamte der Polizeistation Garbek am 30. Juli einen 63-jährigen Mann in Leezen kontrollierten, sucht die Polizei nun nach möglichen Geschädigten, denen Schmuck gestohlen worden ist. Bei einer Durchsuchung der Person und seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten eine Geldbörse, ein Mobiltelefon, diverses Aufbruchswerkzeug und Schmuck. Während die Geldbörse und das Handy bereits anderen Straftaten zugeordnet werden konnten, fehlen zu dem aufgefundenen Schmuck weiterhin Hinweise auf die Eigentümer.

Bei dem Schmuck handelt es sich unter anderem um Gold-, Edelstein- sowie Perlenketten, eine Armbanduhr, Armbänder, Anstecknadeln und Ehrenabzeichen.

Trotz intensiver Ermittlungen, konnten bislang keine Geschädigten zu den Gegenständen ausfindig gemacht werden. Es ist wahrscheinlich, dass der Schmuck aus Handtaschen-, Einschleich- und/oder Einbruchdiebstählen stammt und der 63-jährige diese auch durch überregionales Agieren erlangt haben dürfte.

Eigentümer und Geschädigte, aber auch, wer anhand der Fotos Hinweise auf die Eigentümer geben kann, werden gebeten, sich beim zuständigen Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Bad Segeberg zu melden. Dort können die Gegenstände nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und mit entsprechendem Eigentumsnachweis abgeholt werden. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 04551-8843110 oder per Email an sg2.badsegeberg.kpst@polizei.landsh.de

entgegen genommen.