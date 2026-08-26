Veröffentlicht am 26.08.2026

Nahe. Mit einem großen Bürgerfest hat Nahe am Sonntag gemeinsam mit Vereinen, Organisationen und Gästen aus der Region das 80-jährige Bestehen des Landes Schleswig-Holstein gefeiert. Auf dem Platz der Generationen am Dörphus erwartete die Besucherinnen und Besucher von 14 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm aus Musik, Begegnung, Informationen und Angeboten für die ganze Familie.

Zu den Gästen gehörten auch die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein sowie die Landtagsabgeordneten Sönke Siebke, Katja Rathje-Hoffmann und Patrick Pender. Sie nutzten den Nachmittag für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Vereine und Initiativen. Das Jubiläumsfest bot dafür mit Präsentationen, Ausstellungen und zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten auf dem gesamten Gelände einen passenden Rahmen.

Das Programm spiegelte die Vielfalt der Region wider. Nach der Eröffnung und dem Grußwort von Sönke Siebke sorgten unter anderem der Jägerbläserchor für Unterhaltung auf dem Festgelände. In der Kirche traten der Kinder- und Maxi-Chor des Familienzentrums Nahe, der HeartChor, MuT – Musik und Theater im Alsterland, HERZTÖNE just4fun aus Oering sowie der Gemischte Chor Sülfeld auf. Im Dörphus wurde außerdem eine „Zeitreise von früher bis heute“ präsentiert.

Vereine und Organisationen stellten ihre Arbeit vor und luden zum Austausch ein. Auch für Kinder gab es Angebote. Für die kulinarische Versorgung beteiligten sich unter anderem die Feuerwehr, das Landtagsmobil und die Ahmadiyya-Gemeinde.

Ein besonderer Höhepunkt war das Finale mit der Ziehung der Gewinnerin vom Schleswig-Holstein-Quiz. Die dreitägige Berlin-Reise für zwei Personen, gestiftet von der Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein, gewann Inge Lackner aus Oering.

Auf dem Fest präsentierte sich auch die Initiative „Gemeinsam für Kinder und Jugendliche in Nahe“. Die Mitglieder warben dafür, Eltern, Kinder und Jugendliche parteiunabhängig einzubinden und die Jugendarbeit im Ort zu stärken.

„Das Landesjubiläum und das große ehrenamtliche Engagement hier in Nahe passen wunderbar zusammen. Das Fest macht die Vielfalt des gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Lebens in Nahe und den umliegenden Gemeinden sichtbar. Schleswig-Holstein lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Gemeinschaft gestalten und sich für ihre Heimat einsetzen. Besonders freut mich, dass dabei auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen so sichtbar eine Rolle spielen“, erklärt Melanie Bernstein zum Ende ihres vierstündigen Besuchs auf der großen Bühne vor dem Naher Dörphus.

Foto: Melanie Bernstein MdB und Moderator Gerrit Derkowski überreichen die Einladung nach Berlin an Quiz-Gewinnerin Inge Lackner aus Oering.