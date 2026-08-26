Veröffentlicht am 26.08.2026

Wahlstedt. In diesem Konzert nimmt Mirjam van Dam uns mit in die jüdischen Schtetls (Städtchen) des alten Europas der Vorkriegszeit und von dort weiter mit dem Schiff nach New York. Von Odessa bis zur Lower East Side, in der jüdische Musik zu Jazz und jiddisches Theater zu Hollywood-Unterhaltung wurde.

Entgegen des damaligen Zeitgeistes begannen jüdische Komponisten und Textdichter mit afroamerikanischen Jazzmusikern zusammenzuarbeiten. Das macht den jiddischen Jazz zu einem unerwarteten Resultat einer traurigen Vorgeschichte und zu einem hoffnungsvollen Beispiel für die heutige Zeit. Bezaubernde nostalgische Musik, swingend, mit jüdischer Seele: neshome

Montag, 14. September 2026, um 20:00 Uhr

Jiddischer Jazz

Von Odessa nach New York, vom Klezmer bis zum Jazz

Benefiz-Konzert zugunsten der Jugendarbeit der Jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg und den „Stolpersteinen“ in unserer Region

Karten gibt es zum Preis von € 25,00 rund um die Uhr im Internet unter www.theater-wahlstedt.de, sowie dienstags und donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung unter Telefon: 04554 2211 und im Kleinen Theater Wahlstedt, Rudolf-Gußmann Platz 1, 23812 Wahlstedt.