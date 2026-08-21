Veröffentlicht am 21.08.2026

Kreis Segeberg. Unter dem Motto „dafür!“ lädt die Interkulturelle Woche vom 1. September bis 3. Oktober dazu ein, Vielfalt zu erleben, miteinander ins Gespräch zu kommen und ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen. Auch im Kreis Segeberg erwartet Besucher*innen wieder ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet. Bereits zum 15. Mal beteiligt sich der Kreis Segeberg an der bundesweiten Aktion, die seit 1975 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur zusammenbringt. Organisiert wird die Aktionswoche vom Büro für Chancengleichheit und Vielfalt des Kreises. Gemeinsam mit langjährigen und neuen Partner*innen aus Vereinen, Kirchen, Verwaltung und der Zivilgesellschaft ist ein vielseitiges Programm für Menschen jeden Alters entstanden.

Zu den Angeboten gehören unter anderem ein Familienfest auf der Kirchwiese in Bad Segeberg, der interaktive Vortrag „Pflege interkulturell“, „Global Yoga Flow – Vielfalt auf der Matte!“ sowie ein Mädchen- und Frauenkleidermarkt mit interkulturellem Café. Diese Veranstaltungen stehen beispielhaft für viele weitere, die zum Mitmachen, Austauschen und Kennenlernen einladen.

Ziel der Interkulturellen Woche ist es, Begegnungen zu schaffen, den Dialog zu fördern und das Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft zu stärken. Das komplette Programm gibt es online unter: www.segeberg.de/Chancengleichheit-und-Vielfalt/Interkulturelle-Woche

Gedruckte Programmhefte liegen in den Rathäusern und Amtsverwaltungen im Kreis Segeberg aus. Das Programm für Norderstedt ist ausschließlich online verfügbar.

Foto: Julia Grigor, Janine Schrick, Heinz Laukamp, Helena Nickel, Falco Kober, Doris Hinz und Merith Hübner-Rothe (von links) freuen sich als Teil des Orga-Teams auf die bevorstehende Interkulturelle Woche.